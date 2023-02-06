«الجولة 15» للدوري تتصدر المشهد بـ«المعدل التهديفي الأعلى»

معتصم عبدالله (دبي)

حطمت الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين، الأرقام على صعيد «السجل التهديفي»، بعدما شهدت أعلى معدل تسجيل في الموسم الحالي 2022-2023، برصيد 28 هدفاً في المباريات السبع، بمعدل تسجيل وصل إلى 4 أهداف كاملة في المباراة الوحدة، في الوقت الذي تخطى فيه إجمالي أهداف الدوري حاجز المئوية الثالثة برصيد 317 هدفاً في 104 مباريات بمعدل تهديف بلغ 3.4.

وشهدت الجولة انتصارات قياسية، بعدما حقق شباب الأهلي «المتصدر» برصيد 32 نقطة، أكبر انتصار في تاريخ مواجهاته أمام ضيفه دبا 5-1، فيما حسم الشارقة المواجهة أمام مضيفه بني ياس برباعية نظيفة ليعادل «الملك» أكبر انتصاراته في الموسم الحالي بعد الأول مضيفه اتحاد كلباء 4-0 في «الجولة 11».

وحسم عجمان مباراته أمام ضيفه النصر منذ الشوط الأول بالتفوق 4-1، وهي ذات النتيجة التي عاد بها العين من استاد حمدان بن زايد معقل فريق الظفرة، فيما تغلب الوصل على البطائح 3-1، وشهدت مباراتان ضمن «الجولة 15» تسجيل هدفين فقط بفوز الوحدة على اتحاد كلباء 2-0، وتعادل الجزيرة وخورفكان 1-1.

وتجاوزت أهداف «الجولة 15» رصيد أهداف الجولة الثانية، والتي وصلت إلى 25 هدفاً كثاني أعلى معدل تسجيل، في الوقت الذي احتفظت فيه الجولة الأولى في الدوري بنسبة التهديف الأقل برصيد 15 هدفاً، مقابل 24 هدفاً في الجولة الرابعة، التي احتلت المركز الثالث على مستوى «الغزارة التهديفية».

وتشارك 12 فريقاً في تسجيل أهداف «الجولة 15»، باستثناء فريقي اتحاد كلباء بخسارته أمام الوحدة 0-2، وبني ياس بالخسارة أمام ضيفه الشارقة 0-4، وشهد سباق الهدافين، تعزيز التوجولي لابا كودجو صدارته للقائمة برصيد 17 هدفاً بفارق هدفين أمام علي مبخوت مهاجم الجزيرة.

واحتفظ «الزعيم» صاحب المركز الخامس في الترتيب العام للدوري برصيد 28 نقطة، بصدارة الأقوى هجوماً، بعدما رفع رصيده إلى 39 هدفاً، مقابل 31 هدفاً لفريقي شباب الأهلي والوحدة في الوصافة، وبقي دبا في المركز الأخير بالرصيد الأقل بـ 7 أهداف.