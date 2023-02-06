«بناء الأجسام» يشارك في «الألعاب الحكومية»

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، مشاركته في بطولة الألعاب الحكومية، والتي تقام مارس المقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وذلك بفريق يتكون من 7 لاعبين.

ووقع أحمد بن ظبوي الفلاسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة اللياقة البدنية، عقد رعاية الفريق الذي سيمثل اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في المحفل الرياضي، وذلك بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد عبدالرحيم المري، الأمين العام.

وقال أحمد بن ظبوي الفلاسي، رئيس لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد: «سعداء بالمشاركة في الألعاب الحكومية لما لها من دور مميز وكبير بالتشجيع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، ولكونها إحدى أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي، ولأهميتها في دعم الصحة البدنية والعقلية، وتأتي هذه المشاركة ضمن توجهات اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ونتطلع خلالها إلى مشاركة مميزة».