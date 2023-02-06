24 بطولة في موسم «الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة عن أجندة بطولاته للموسم الجديد 2023، التي تتضمن 18 بطولة محلية وعالمية للجو جيتسو، والنسخة الأولى من بطولة أبوظبي العالمية لأندية للجو جيتسو والنسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، و5 بطولات محلية للفنون القتالية المختلطة وبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين بزيادة قدرها 40%، مقارنة بعدد بطولات الموسم الماضي.

ومواصلةً لجهود الاتحاد في الاستثمار في الفئات السنية وإنتاج المواهب والأبطال وتسليط الضوء عليها، تتضمن أجندة الموسم الجديد 4 نسخ من مهرجان التحدي للجو جيتسو تقام في يناير، ومايو، وسبتمبر، وأكتوبر، في خطوة تؤكد دور مثل هذه البطولات في اكتشاف المواهب في سن مبكرة وتوسيع قاعدة الممارسين، واعتماد رياضة الجو جيتسو كأسلوب حياة في المجتمع.

وتنطلق منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو في أبريل، وتقام بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو في يونيو، وكأس أم الإمارات للجو جيتسو في سبتمبر، وهي البطولات المحلية الكبرى التي تقتصر المشاركة فيها على الأندية والأكاديميات المحلية، والتي أرست قواعد تألق أبناء وبنات الإمارات في ساحات الجو جيتسو العالمية.

وتشمل قائمة البطولات المحلية للموسم الجديد أيضاً جولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP)، التي تقام فعالياتها في فبراير، ومارس، ومايو، ويونيو، ويوليو، وسبتمبر، وديسمبر، حيث تحظى بطولات رابطة أبوظبي بأهمية كبيرة لدى المحترفين من جميع أنحاء العالم، كونها تدخل في التصنيف المعتمد لدى الرابطة وتقود إلى التأهل لجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، ومن أبرز تلك البطولات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو في يوليو، وجولة رابطة أبوظبي للمحترفين لقارة آسيا في شهر سبتمبر.

ومن أبرز البطولات التي تتضمنها أجندة الموسم الجديد، بطولة أبوظبي جراند سلام التي تقام في مايو، وبطولة جائزة أبوظبي الكبرى للجو جيتسو من دون بدلة في ديسمبر، وتجمع هذه البطولات كوكبة من أبرز نجوم اللعبة من القارات المختلفة.

وتنطلق النسخة الأولى من بطولة أبوظبي العالمية لأندية الجو جيتسو في شهر أبريل، وهي البطولة استحدثها الاتحاد لتكون أهم محطات الموسم الجديد ومنصة لأبطال البساط للتنافس على واحدة من أهم البطولات العالمية على صعيد الأندية.

وتعتبر البطولة واحدة من أكبر بطولات الجو جيتسو العالمية التي تستضيفها أبوظبي، وترحب بآلاف اللاعبين واللاعبات الذين ينتسبون للأندية والأكاديميات من مختلف دول العالم، وقد تم استحداث هذه البطولة انطلاقاً من حرص الاتحاد على مواصلة ترسيخ الرياضة وتطويرها وفقاً لأرفع المعايير العالمية، وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجو جيتسو، وإفساح المجال أمام توافد أكبر عدد من نجوم البساط العالميين للمشاركة في واحدة من بطولات الأندية التي تشكل إضافة بارزة لأجندة الرياضة العالمية.

وتعتبر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في نسختها الخامسة عشرة، أبرز بطولة جو جيتسو على الساحة الدولية، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 6000 مشارك من جميع أنحاء العالم، وتستكمل نسخة هذا العام من البطولة المفضلة عالمياً قصص النجاح الكبيرة التي سطرتها النسخ السابقة.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في أبوظبي في نوفمبر القادم لتكون مسك الختام لموسم استثنائي.



ويؤكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن جو جيتسو الإمارات حقق العديد من المكاسب خلال العام الماضي، سواء على صعيد المنتخبات الوطنية، أو اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، مشيراً إلى أن الإمارات حققت إنجازات تاريخية في الألعاب العالمية «برمنجهام 2022» وبطولة العالم «أبوظبي 2022»، والصدارة الآسيوية في البحرين 2022، وأن كل هذا يعود في الأساس إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والاستراتيجية المدروسة لنشر وتطوير اللعبة واكتشاف المواهب وصقل الأبطال، وتوفير فرص الاحتكاك القوي من خلال البطولات المحلية والدولية.

وقال: «تتميز أجندة الموسم الجديد بالتنوع الكبير لبطولاتها، التي تستهدف المراحل السنية المختلفة، وتترجم استراتيجية الاتحاد القائمة على ضمان التطور المستدام وتطبيق أفضل البرامج وفقاً لأعلى المعايير الدولية في مجالات نشر وتطوير اللعبة واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال لتمثيل الوطن بأفضل صورة في كافة المحافل الدولية».

وتابع الشامسي: «تمثل فئة الأطفال والصغار مستقبل جو جيتسو الإمارات، وقد حرصنا على مواصلة تنظيم البطولات التي ترسخ حبهم للرياضة والتعلق بها، وتحفزهم على المشاركة، وتقديم الأداء الذي يمكنهم من الفوز، تمهيداً لدخولهم عالم الاحتراف».

وأوضح الشامسي أن أجندة الموسم الجديد، صممت وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات، وتطلبت الكثير من الجهد على صعيد التخطيط والمتابعة وتوحيد الرؤى، لمواصلة رحلة الإنجاز واستضافة أكبر البطولات العالمية، واستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب من دول العالم.

من أحدث إضافات هذا العام في أجندة الموسم بطولات الفنون القتالية المختلطة (MMA)، والتي تقام منافساتها خلال يناير ومارس ومايو، ويونيو وأغسطس، ونوفمبر، والتي تتضمن بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي تستضيفها أبوظبي في أغسطس المقبل، بمشاركة نخبة نجوم العالم، باعتبارها إحدى أبرز الأحداث على ساحة الفنون القتالية المختلطة العالمية.

وأكد الشامسي أن إضافة بطولة الفنون القتالية المختلطة إلى أجندة الموسم الجديد تثري المنافسات، وتفسح المجال لمحبي هذا النوع من الرياضات للتقدم بخطى ثابتة نحو احترافها، والإبداع فيها والانطلاق منها إلى العالمية، عبر الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاتحاد من كفاءات تدريبية عالية المستوى، وبنية تحتية رياضية نموذجية تمكن الممارسين من التطور البدني والذهني المستدام.