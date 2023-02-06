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بوسكيتس.. غياب 3 أسابيع

بوسكيتس.. غياب 3 أسابيع
6 فبراير 2023 16:47

برشلونة(أ ف ب) 
يحوم الشك حول مشاركة قائد برشلونة المخضرم سيرجيو بوسكيتس ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في مباراة الذهاب من ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" المقرر في 16 من فبراير الحالي، بعد تعرضه لإصابة بالتواء في الكاحل كما اعلن النادي الكتالوني الاثنين.
وذكرت تقارير في إسبانيا بان بوسكيتس "34 عاماً" الذي تعرض للإصابة خلال فوز فريقه على إشبيلية 3-صفر الأحد، سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين إسبوعين وثلاثة.
وسيغيب بوسكيتس بالتأكيد عن مواجهة فياريال في الدوري المحلي السبت، وعلى الأرجح أمام يونايتد في 16 الحالي، لكنه يملك فرصة لخوض إياب الملحق في 23 منه.
يذكر أن برشلونة يعاني أيضاً من إصابة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيليه، لإصابة عضلية في الفخذ وسيغيب على الأقل عن مباراة الذهاب ضد الفريق الإنجليزي.
ونجح الفريق الكتالوني في استغلال خسارة غريمه التقليدي ريال مدريد أمام مايوركا، ليبتعد بفارق 8 نقاط في صدارة الدوري الإسباني.

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