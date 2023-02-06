«دولي الفروسية» يعتمد الأطقم البيطرية ومسارات مونديال القدرة

أبوظبي(وام)

أكد الدكتور علي الطويسي رئيس قسم البيطرة باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس اللجنة البيطرية، أن الاتحاد الدولي للفروسية اعتمد طاقم طبي بيطري خاص، مكون من 12 طبيباً لعلاج الخيول في مونديال القدرة، بجانب 20 طبيباً لإجراءات الفحص، و8 سيارات إسعاف لعلاج الخيول في العيادات أو المستشفيات.

تقام بطولة كأس العالم للقدرة في قرية بوذيب العالمية في 25 فبراير الجاري، لمسافة 160 كلم بمشاركة 129 فارساً من 37 دولة في 6 مسارات، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 33 كم، والثانية 30 كم، والثالثة 29 كم، والرابعة 28 كم، والخامسة 20 كم، والسادسة 20 كم.

وأشار الطويسي إلى أن مستشفيي دبي والشارقة للخيول، تمثلان مرجعية لعلاج الخيول إذا استدعى الأمر بسبب الإصابات البليغة، التي قد تحدث قبل أو أثناء البطولة، بفضل إمكاناتهما العالمية في مجال الرعاية الطبية، بجانب الفحص قبل وأثناء السباق، وتوفير عيادة بيطرية متكاملة في مكان الحدث.

وأوضح أنه تم إنشاء إسطبلات للخيول القادمة من أوروبا وأميركا اللاتينية ودول الخليج، بجانب المتواجدة في الإمارات، كما تم تحديد لجان بيطرية ستكون متواجدة في مكان الحدث، منذ لحظة وصول الخيول إلى المطارات وحتى مغادرتها الدولة بعد نهاية البطولة، لتقديم الرعاية البيطرية المطلوبة، لتأمين سلامة الخيول وتوفير الرعاية اللازمة لها، لاسيما أن هذه البطولة ستشهد مشاركة أفضل الخيول على مستوى العالم.

وقال الطويسي: هناك ترتيبات جيدة للغاية في الإسطبلات والمحاجر الطبية وفق أفضل وأرقى الممارسات العالمية، والخيول ستأتي إلينا من دول مختلفة في أميركا اللاتينية، وأميركا وكندا وأوروبا ودول الخليج، حيث نقوم بالتعامل معها من حيث أماكن تواجدها، وعلى سبيل المثال فإن خيول الفريق الصيني المشاركة في البطولة ستأتي من أوروبا، وهناك دول لها خيول في الإمارات.

وفي سياق متصل اعتمدت شارن ديبليس مندوبة الاتحاد الدولي للفروسية المسارات الخاصة بمونديال القدرة خلال جولتها التفقدية لقرية بوذيب العالمية، حيث اختتمت جولتها بزيارة جميع المرافق والإسطبلات والحجر البيطري، ومنطقة التبريد والفحص البيطري، بالإضافة إلى المواقف الخاصة بدخول السيارات المساندة والأماكن المخصصة لها، ومقرات الإقامة للسياس، بجانب مواقف الجمهور.