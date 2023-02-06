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الرياضي

سيطرة إماراتية على ألقاب «الدراجات المائية»

سيطرة إماراتية على ألقاب «الدراجات المائية»
6 فبراير 2023 18:00

الشارقة (وام)

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كتب أبطال الإمارات في رياضة الدراجات المائية موعداً مع المراكز الأولى في فئات بطولة الإمارات للدراجات المائية «الجولة الرابعة»، والتي أقيمت جولتها الختامية على بحيرة الخان بمدينة الشارقة.
وحقق السباق الذي نظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية نجاحاً كبيراً بمشاركة 55 متسابقاً مثلوا 11 دولة، هي السعودية والكويت والبحرين وقطر وبلجيكا وتايلاند وكوريا وروسيا والمملكة البريطانية والمجر، إلى جانب نخبة أبطال الإمارات تنافسوا على ألقاب 11 فئة متنوعة على فترتين صباحية ومسائية.
وجاءت النتائج النهائية طبقاً لمحصلة المرحلتين، في فئة واقف، حصد المواطنين عمر عبدالله الراشد المركز الأول، وسلطان عيسى الحمادي المركز الثاني، وجاء البلجيكي أنتوني بيرناوت في المركز الثالث.
وفي فئة جالس، حصد الإماراتي خليفة بالسلاح على المركز الأول وجاء القطري وليد الشرشلي ثانياً، والمجري كاشا جورج ثالثاً.
أما في فئة المخضرمين، فحصد الإماراتي حريز المر حريز المركز الأول، والبريطاني توماس سيلوود المركز الثاني، وسعود النعيمي المركز الثالث.
وفي فئة جالس سبارك حصد أحمد الحمادي المركز الأول، وجاء سلطان عيسى الحمادي ثانياً، والكويتي عمر القناعي ثالثاً.
وفي فئة جالس جي بي تو حصد القطري داوود الشرشني المركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب الإماراتي خالد النصيب، والمركز الثالث من نصيب لاعب نادي الشارقة البحري عامر حوير.
وفي فئة واقف جي بي تو، احتل الإماراتي سعود العوضي المركز الأول، ويوسف عبدالرزاق المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب فارس رمضان من الكويت.
وفي فئة الاستعراض الحر احتل البطل راشد الملا المركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب عبدالجليل العوضي، وجاء ثالثاً تيموثي جيكوبز.
وفي فئة واقف ناشئين، كان المركز الأول من نصيب كير إيفانوف من روسيا، وحصد المركز الثاني يوسف رمضان من الكويت، وجاء ثالثاً علي الشرشني من قطر.
وفي فئة جالس جي بي تي 3 مواطنين فقط، حصد حصد عبدالله الحمادي المركز الأول، وجمال الجناحي المركز الثاني، وخليفة المرزوقي المركز الثالث.

الشارقة
بطولة الإمارات للدراجات المائية
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