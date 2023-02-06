بطولة السلق تختتم الأشواط التأهيلية بـ «منافسات قوية»

دبي (الاتحاد)

وسط الأجواء المغلفة بروح التنافس على مضامير المرموم، تصاعدت الإثارة في الأشواط التأهيلية للنسخة الـ 16 لـ «بطولة السلق» التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بحثاً عن بطاقات التأهل التي اكتملت بصعود أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في 14 شوطاً أقيمت على مدار يومين بمجموع 42 سلقاً ستتنافس على الألقاب في النهائيات التي تقام 19 فبراير الجاري.

أقيمت التصفيات على مدار يومين في عطلة نهاية الأسبوع، بمشاركة محلية من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب الحضور البارز للأشقاء الخليجيين من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر، لتؤكد هذه البطولة دورها بوصفها قلباً نابضاً لواحدة من أبرز من رياضات الموروث الشعبي في المنطقة.

أقيمت في اليوم الأول تصفيات أشواط مسافة 2500 متر للإناث والذكور، وفي الشوط الأول إناث، حققت «يمره» لمالكها منصور سالم النعيمي المركز الأول بزمن 2.39 دقيقة، وبالمركز الثاني «فرانشي» لجمعة خاطر الجنيبي بـ 2.41 دقيقة، وبالمركز الثالث «جلطه» لعامر محمد المنصوري بـ 2.42 دقيقة، وفي الشوط الثاني إناث، حققت «عوايد» لمالكها جابر عوض المنصوري بزمن 2.36 دقيقة، وبالمركز الثاني «علاج» لمنصور سالم النعيمي بـ 2.37 دقيقة، وبالمركز الثالث «جمرة» لسيف سعيد المنصوري بـ 2.39 دقيقة، وفي الشوط الثالث إناث، جاءت بالمركز الأول «غايه» لعامر محمد المنصوري بزمن 2.35 دقيقة، تليها «رايه» لجمعة خاطر الجنيبي بـ 2.37 دقيقة، وبالمركز الثالث «زانه» لعبدالله حمد الغفلي بـ 2.38 دقيقة.

وفي الشوط الرابع إناث حققت «عبث» المركز الأول لمالكها جابر عوض المنصوري بزمن 2.28 دقيقة «أسرع زمن»، تليها «مداهمه» لمنصور سالم النعيمي بـ 2.30 دقيقة، وبالمركز الثالث «فيفا» لسعيد حسن المفتاح بـ 2.31 دقيقة.

وفي الشوط الأول ذكور لمسافة 2500 متر، حقق المركز الأول «المهندس» لمالكه حمعة خاطر الجنيبي بزمن 2.37 دقيقة، وبالمركز الثاني «مخباط» لعامر محمد المنصوري بـ 2.39 دقيقة، وبالمركز الثالث «مداهم» لمنصور سالم النعيمي بـ 2.40 دقيقة، وفي الشوط الثاني ذكور، حقق «تيتي» لمالكه عامر محمد المنصوري المركز الأول بزمن 2.38 دقيقة، وجاء ثانياً «رمز» لسيف محمد الكتبي بـ 2.39 دقيقة، وبالمركز الثالث «مشاكس» لحمد تاج البلوشي بـ 2.40 دقيقة، وفي الشوط الثالث ذكور، حقق المركز الأول «مبهر» لعامر محمد المنصوري بزمن 2.40 دقيقة، وبالمركز الثاني «دروزون» لجمعة خاطر الجنيبي بـ 2.42 دقيقة، وبالمركز الثالث «رمز» لسيف محمد الكتبي بـ3.01 دقيقة.

وفي الشوط الرابع ذكور، حقق المركز الأول «باغيرا» لمالكه عامر محمد المنصوري بزمن 2.36 دقيقة، يليه «فايزر» لمنصور سالم النعيمي بـ 2.41 دقيقة، وبالمركز الثالث «تذكار» لعامر محمد المنصوري بـ 2.415 دقيقة.

وأقيمت في اليوم الثاني أشواط مسافة 1000 متراً للذكور والإناث فئة جريهاوند، وفي الشوط الأول إناث كسب ناصر بن دلموك الكتبي المراكز الثلاث الأولى، بواسطة «تيسا» و«ليونا» و«لي» على التوالي، كما كسب الكتبي المراكز الثلاث الأولى للشوط الثاني، بواسطة «بيرل» و«تيلا» و«شيبا» على التوالي، وتفوق ناصر بن دلموك الكتبي في الشوط الثالث بواسطة السلق «أندي»، يليه ثانياً حسن علي بن قطامي بالسلق «النوف»، ثم الكتبي أيضاً ثالثاً بالسلق «هايا».

وفي أشواط الذكور احتكر ناصر بن دلموك الكتبي المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الثلاثة، في الشوط الأول، بواسطة «كروز» و«ريكس» و«بانديت» على التوالي، وفي الشوط الثاني بواسطة «فين» و«دودج» و«كولين» على التوالي، وفي الشوط الثالث بواسطة «بيلي درايفر» و«جاكس» وجاي تي جيت" على التوالي.