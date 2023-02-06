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الرياضي

ماراثون دبي في ضيافة مدينة إكسبو

ماراثون دبي في ضيافة مدينة إكسبو
6 فبراير 2023 15:53

 
دبي (الاتحاد)
قرر مجلس دبي الرياضي نقل منافسات ماراثون دبي العالمي، أحد أسرع سباقات الجري للمسافات الطويلة العالمية المقرر الأحد المقبل، إلى «مدينة إكسبو دبي»، التي تعد المكان الأنسب لاستضافة هذا الحدث الرياضي الأشهر في المنطقة، لما تتمتع به من مساحات واسعة ويمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق السيارة والحافلات أو مترو دبي، وهو مكان آمن للمشاة بالكامل.
ويشهد ماراثون دبي في كل نسخة مشاركة عشرات آلاف المتسابقين من مختلف دول العالم من المحترفين والرياضيين من جميع المستويات البدنية، الذين يتنافسون في ثلاث مسافات هي الماراثون الكامل لمسافة 42.195 كيلومتراً، ومسافة 10 كيلومترات، ومسافة 4 كيلومترات. 

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