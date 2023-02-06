«طواف الإمارات» يستقطب أبرز نجوم العالم في النسخة الخامسة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات 2023 عن أوائل أسماء الدراجين المحترفين الذين سيشاركون في النسخة الخامسة من السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، والذي يقام خلال الفترة ما بين 20 إلى 26 فبراير الجاري.

ويبدأ الطواف من أبوظبي وينتهي فيها عبر 7 مراحل بمجموع 1028 كم، ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، بالإضافة إلى مرحلة ضد الساعة التي تمتد لمسافة 17.2 كلم.

ويشارك في السباق بطل الطرقات العالمي في الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الدراج البلجيكي ريمكو إيفينبول «مواليد 2000»، مع فريق «سودال - كويك ستيب»، حيث حقق خلال العام الماضي 2022 عدة انتصارات عالمية، في بطولات العالم للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، منها: بطولة الطرق العالمية في وولونغونج، وبطولة لييج باستون ليج، وطواف سان سيباستيان الكلاسيكي، وطواف إسبانيا، وتشمل انتصاراته الأخيرة أيضاً فوزين في التصنيف العام في طواف بلجيكا في العامين 2019 و2021، بالإضافة إلى حصوله على قميص القيادة في طواف النرويج عام 2022، وكانت أول مشاركة له في طواف الإمارات في العام 2019، وحصل فيها على المركز الخامس عشر في المرحلة الثالثة، «مرحلة تسلق جبل حفيت»، وانسحب بعدها من السباق إثر تعرضه لحادث اصطدام في المرحلة الرابعة.

وفي هذا العام يعود أيضاً ريمكو من جديد إلى طرقات الإمارات الرائعة، متطلعاً لتحقيق هدفه في إضافة لقب هذه البطولة إلى سجلات إنجازاته المبهرة.

ويتواجد بقوة البريطاني آدم ييتس، «31 عاماً»، الذي يشارك حالياً مع فريق الإمارات، حيث يتمتع بمهارات فريدة جعلت منه أول متسابق بريطاني يحقق الفوز بتصنيف الدراج الشاب في طواف فرنسا في العام 2016، وفي عام 2020 حصل ييتس على القميص الأحمر في طواف الإمارات لصالح فريق ميتشيلتون سكوت «الذي تحوّل الآن إلى فريق جايكوب العلا»، بعد أن تمكن من اعتلاء منصة التتويج مرتين، في حين حل في المركز الأول في المرحلة الثالثة، والمركز الثالث في المرحلة الرابعة، كما حصل آدم ييتس أيضاً على المركز الثاني في نسختي العام 2021 و2022 من طواف الإمارات.

ويلمع اسم سام بينيت، «مواليد 1990»، وهو درّاج أيرلندي، يشارك حالياً مع فريق الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية «بورا هانسغروه»، وهو أيضاً عداء على مستوى عالمي، فاز خلال مسيرته الاحترافية التي بدأها في العام 2011 في 10 مراحل من أشهر السباقات العالمية الكبرى، وحصل على القميص الأخضر في طواف فرنسا في العام 2020 بعد فوزه بنقاط السرعة، ومن المتوقع أن يكون منافساً قوياً للغاية في سباقات السرعة.

وكان بينيت قد حقق 3 انتصارات في مراحل سابقة في طواف الإمارات، ويتطلع هذا العام إلى تحقيق انتصارات إضافية.

ويشارك كاليب إيوان، الدرّاج الأسترالي «مواليد 1994»، مع فريق الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية «لوتو دستني». وحقق الدرّاج الأسترالي منذ أن بدأ مسيرته الاحترافية في 2014 عدد 59 فوزاً، 10 منها في أشهر السباقات العالمية الكبرى، ومع تحقيق الفوز في ثلاث مراحل سابقة من طواف الإمارات، وتحقيقه الفوز في تصنيف النقاط في نسخة العام 2020 من الطواف، فإن لدى كالب ما يلزم لتحقيق الانتصارات في طواف هذا العام، ويتطلع إلى تحقيق المزيد من الانتصارات في طواف الإمارات 2023.