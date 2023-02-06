الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز

الشارقة (وام)

توّج فرسان الفريق البريطاني بكأس الأمم الشارقة في ختام فعاليات بطولة الشارقة الدولية من فئة الأربع نجوم، التي نظمها نادي الشارقة للفروسية من 2 إلى 5 فبراير الجاري، فيما أحرز فرسان الإمارات المركز الثالث.

وتنافس على لقب الكأس 7 فرق من الإمارات مصر وسوريا والسعودية والبرتغال وبريطانيا وإيرلندا، وبذلك تكون الإمارات هي الدولة الوحيدة شرق أوسطياً التي تنظم بطولتين لكأس الأمم، في الطريق إلى بطولة قطر الدولية تأهيلي فرق القفز في دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية إلى أولمبياد باريس 2024.

وجاءت منافسة كأس الأمم بمواصفات الجولتين وصمم مسارها بحواجز 150 سم، ومجموع جوائز مالية 100.000 يورو بمشاركة 27 فارساً وفارسة شكلوا 7 فرق، تألف كل منها من 4 فرسان، باستثناء الفريق البرتغالي الذي مثله 3 فرسان.

وتحتسب نتائج كل جولة باعتماد أفضل 3 نتائج لفرسان كل فريق، وحقق فرسان الفريق البريطاني لقب كأس الأمم برصيد 6 نقاط جزاء في الجولتين، وحل الفريق الإيرلندي ثانياً برصيد 14 نقطة جزاء، وأحرز فرسان الإمارات المركز الثالث برصيد 26 نقطة جزاء.

وتألف فريق فرسان الإمارات من عبد الله محمد المري والجواد «جيمس في دي»، ومحمد غانم الهاجري والجواد «جي أس فابيان»، وعمر عبد العزيز المرزوقي والفرس «داليدا فان دو»، والفارس عبد الله حميد المهيري والجواد «شاكولو».

وقالت الفارسة الأولمبية الشيخة لطيفة آل مكتوم: «من الملاحظ أن الإمارات شاركت بفريقين مختلفين في بطولتي كأس الأمم بعضهم شارك فيهما معاً».

وأضافت: «فرساننا في حاجة إلى منافسات وبطولات الفرق التي تختلف تماماً عن الأداء الفردي، ويتعرض فيها الفارس إلى ضغوط عالية جراء ما يتحقق خلالها من نتائج».

وفاز الفارس الإيرلندي شين برين بكأس اتحاد الإمارات للفروسية بمنافسة الجائزة الكبرى المصغّرة للبطولة الدولية من فئة الأربع نجوم بمواصفات الجولة مع تمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم.

وأكمل التميز 6 فرسان دون خطأ، تقدمهم على منصة التتويج الفارس شين برين، والذي أتم جولة التميز خلال 35.19 ثانية.

وفاز الألماني ديفيد ويل بالمركز الأول في منافسة كأس مجلس الشارقة الرياضي، بمواصفات الجولة مع جولة تمايز من فئة الأربع نجوم على مسار بحواجز 150 سم.

وتوّج بكأس الفوز ديفيد ويل مع جواده «ماي برنس» وأكمل التمايز في 39.37 ثانية.

وتوّج الفارس الإماراتي محمد أحمد العويس بكأس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز ومسار بحواجز 135 سم، حيث نجح الفارس العويس بإكمال التمايز بصحبة في 31.69 ثانية.

وتوّج بجائزة المركز الثاني الإماراتي سالم خميس السويدي، وأنهى التمايز في زمن بلغ 32.52 ثانية.

وأحرز الفارس الإماراتي الناشئ عبد الله حمد الكربي بالجواد «ديمفيس» جائزة منافسة لونجين للمرحلتين من فئة النجمة الواحد، على حواجز 130 سم، وحلق على منصة التتويج بالمراكز الخمسة الأولى فرسان الإمارات، وأولهم عبد الله الكربي والزمن (22.68) ثانية، تلاه الفارس الإماراتي إرحمة سيف العواني خلال 23.94 ثانية، والثالث الفارس الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي في 24.52 ثانية.

وحلق الفارس المصري عمر الصوّاف بكأس سنشرو روتانا، بمواصفات المرحلتين من فئة النجمة الواحدة على حواجز 120 سم، بعدما أكمل المرحلة الثانية خلال 23.26 ثانية، وتبعه مواطنه عمرو جمال محمد في (24.7) ثانية، ثم حلت الفارسة الإماراتية الناشئة وديمة أحمد الريسي ثالثة بزمن 24.87 ثانية.

وفي منافسة كأس الأمم لفئة الفرسان الشباب برعاية الشراع بمواصفات الجولتين على حواجز 130 سم، فاز فريق الإمارات بكأس الأمم لفئة الشباب برصيد 53 نقطة جزاء، ومثل الفريق الفرسان عمر عبد العزيز المرزوقي وسلطان ماجد العواني وعلي أحمد الجنيبي وسلطان النعيمي، وجاء الفريق المصري ثانياً برصيد 56 نقطة جزاء، وثالثاً فريق فلسطين برصيد 68 نقطة جزاء، ثم سوريا برصيد 81 نقطة جزاء، فيما فاز الفريق المصري بكأس الأمم للفرسان (الجونيورز) بمواصفات الجولتين على حواجز 120 سم.

وفي المنافسة الدولية لفرق القفز من فئة الأشبال من جولتين على حواجز 110 سم، حاز الصدارة فريق الإمارات للفرسان الأشبال برصيد 4 أخطاء، وتكوّن فريق أشبال الإمارات من مبخوت الكربي ومحمد سعيد الغرير وشمسة المهيري وصالح مفرج الكربي.