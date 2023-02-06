الهلال وفلامنجو بشعار الثأر والنهائي الأول

الرباط (أ ف ب)

يسعى الهلال السعودي إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، من خلال الثأر من فلامنجو البرازيلي وبلوغ نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد محاولتين فاشلتين عامي 2019 و2021، عندما يلتقي منافسه في مدينة طنجة المغربية الثلاثاء.

وبلغ الهلال الدور نصف النهائي للمرة الأولى عام 2019 في قطر وخسر أمام فلامنجو بالذات 1-3، بعد أن تقدم عليه بهدف سالم الدوسري قبل أن يتلقى ثلاثية في الشوط الثاني، وعام 2021 في الإمارات أمام تشيلسي الإنجليزي صفر-1 بهدف البلجيكي روميلو لوكاكو.

وكان الهلال في طريقه لتوديع البطولة في ربع النهائي، عندما تقدّم عليه الوداد البيضاوي المضيف بهدف، قبل أن يدرك لاعب الوسط الدولي محمد كنّو التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من نقطة الجزاء، ليفرض وقتاً إضافياً حسمه «الزعيم» بركلات الترجيح 5-3.

وسبق لفريقين آسيويين أن بلغا نهائي هذه البطولة وهما كاشيما أنتلرز الياباني والعين الإماراتي، وخسر كلاهما أمام ريال مدريد الإسباني في 2016 و2018 توالياً.

ولن يستطيع مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز الاعتماد على عنصرين مؤثرين في الفريق، هما لاعبا الوسط البيروفي اندري كاريّو بداعي الإصابة وكنّو لطرده أمام الوداد، في حين تشير التوقعات إلى إمكانية حلول الشاب مصعب الجوير ابن التاسعة عشرة والكولومبي جوستافو كويار بدل الغائبين.

واعترف دياز بصعوبة مهمة فريقه في مواجهة فلامنجو بقوله: «يملك فلامنجو يملك هجوماً قوياً والمباراة ستكون صعبة، لكن أعدكم بتقديم مباراة كبيرة. نعلم أن فلامنجو لديه ميزة خوض البطولة من نصف النهائي مباشرة، لكن نحن سنقدم أقصى ما لدينا».

ونقل موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن كويار لاعب فلامنجو السابق قوله: «ستكون مواجهة ذات طابع جميل. نرغب في الهلال أن نستمر حتى النهائي».

وأضاف في حديث تلفزيوني: «نعم لدي ذكريات جميلة مع فلامنجو البرازيلي وأصدقاء كثر هناك، وسنحاول الفوز عليه والوصول إلى النهائي وستكون مباراة مفتوحة من الفريقين».

وتابع: «من يرتكب أخطاء أقل يمكنه الفوز في المباراة، ويجب أن نركز أمامهم جيداً. فلامنغو ليس فريقاً سهلاً ولديه نجوم بمهارات كبيرة، ويمكنه إحداث الفارق والتسجيل في أي وقت».

انتقل كويار إلى الهلال قادماً من فلامنجو عام 2019، علماً بأن لاعباً آخر في الهلال سبق له الدفاع عن ألوان الفريق البرازيلي أيضاً وهو البرازيلي ميشال دلجادو.

أما فلامنجو فيسعى إلى أن يصبح ثالث فريق برازيلي يبلغ النهائي في آخر أربع نسخ، بعد خسارته أمام ليفربول الإنجليزي 0-1 بعد التمديد في 2019 وسقوط بالميراس أمام تشيلسي الإنجليزي 1-2 بعد التمديد في النسخة الأخيرة، علماً بان آخر فريق من أميركا الجنوبية أحرز لقب هذه البطولة كان مواطنه كورينثيانز عام 2012، عندما بدأت هيمنة أوروبية شهدت تتويج أنديتها تسع مرات توالياً.

وتوّج فلامنجو بطلاً لكأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية على حساب مواطنه أتلتيكو باراناينسي، من دون أن يخسر أي مباراة وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ كورينثيانز قبل 10 سنوات.

ويضم فلامنجو المهاجم بيدرو الذي توج هدافاً لكأس ليبرتادوريس مع 12 هدفاً، بالإضافة إلى جابريال باربوسا صاحب هدف الفوز في نهائي المسابقة، فضلاً عن الدوليين السابقين دافيد لويز وإيفرتون ريبيرو والأوروجوياني جورجيان دي أراسكاييتا.

ويلتقي الفائز في هذه المواجهة في النهائي المقرر في 11 الحالي مع ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا أو الأهلي المصري اللذين يلتقيان الأربعاء في الرباط، في حين يلتقي الخاسران السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث.