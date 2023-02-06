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إنزاجي يتغنى بلاعبيه بعد الديربي

إنزاجي يتغنى بلاعبيه بعد الديربي
6 فبراير 2023 14:50

ميلانو (د ب أ)

أثنى سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، بشكل كبير على أداء لاعبيه خلال مباراة ديربي ميلانو التي انتهت بالفوز على ميلان 1/ صفر في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وحسم إنتر ميلان المباراة بهدف وحيد سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 34، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق 13 نقطة خلف نابولي المتصدر، ويتجمد رصيد ميلان عند 38 نقطة في المركز السادس. 

وأكد إنتر ميلان تفوقه على ميلان حيث كان إنتر قد فاز بنتيجة 3/ صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين في كأس السوبر الإيطالي في 18 يناير الماضي. 

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وقال إنزاجي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي إنتر ميلان: «قدمنا مباراة رائعة، لقد شعرت بالسعادة كمدرب، برؤية هذا الأداء من الفريق. كانت مباراة جيدة، أهنئ الفريق، كان اللاعبون يتمتعون بالعزيمة واليقظة.»
وأضاف: «لقد فزنا في مواجهتي ديربي خلال 20 يوماً، وهذا لم يكن سهلاً، أنا راض، ونحن نتطلع إلى الأمام بثقة.» 

وتابع: «الآن، علينا التركيز على تعافي كل اللاعبين، فلا يفترض أن ننسى أن الفريق خاض أيضا مباراة صعبة للغاية أمام أتلانتا في دور الثمانية (من بطولة كأس إيطاليا) يوم الثلاثاء الماضي.»
وقال إنزاجي عن مباراة أمس: «كنا أقرب إلى المثالية في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سيطرنا على مجريات اللعب، والآن نستمتع بتحقيق الفوز. لقد خضنا هذه المواجهة بعد تقديم مباراة ممتازة أمام أتلانتا (انتهت بفوز إنتر 1/ صفر)، والفوز بمواجهة ديربي مثل هذه يعد مبهجاً للغاية.»

سيموني إنزاجي
إنتر ميلان
ميلان
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