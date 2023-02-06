«دبي كابيتالز» يتخطى «إم آي الإمارات» في دوري الكريكيت

دبي (الاتحاد)

حقق فريق «دبي كابيتالز» الفوز على فريق «إم آي الإمارات» في المباراة التاسعة والعشرين ضمن منافسات دوري موانئ دبي العالمية T 20 للكريكيت، التي تقام حتى 12 فبراير الجاري بدبي وأبوظبي والشارقة بمشاركة 6 فرق تضم أهم وأشهر نجوم اللعبة المحترفين على مستوى آسيا، بالإضافة لكوكبة من أشهر نجوم اللعبة المحترفين داخل الدولة والذين يخوضون المنافسات تحت شعار وأسماء اكبر الشركات التجارية على مستوى القارة الآسيوية وتحديداً في الهند صاحبة اكبر شعبية في لعبة الكريكيت على مستوى العالم.

جاء فوز فريق «دبي كابيتالز» على «إم آي الإمارات» باستاد دبي الدولي للكريكيت، أمام حشد كبير من جماهير الفريقين ومن محبي اللعبة في الدولة، بالإضافة إلى عشاق اللعبة الذين حضروا خصيصاً للتمتع بالمنافسات المثيرة لأول دوري إماراتي يقام للعبة في الدولة.

وعلى الرغم من تأهل فريق «إم آي الإمارات» للجولة الفاصلة، إلا أن فريق «دبي كابيتالز» تقدم للمركز الرابع برصيد تسع نقاط، متجاوزاً بذلك فريق «محاربي الشارقة» بنقاطه السبع، والذي سيلتقي مع فريق «خليج جيانتس» باستاد الشارقة.

وكانت ملاعب البطولة في كل من دبي وأبوظبي والشارقة استعدت لاستقبال المزيد من الجماهير خلال المواجهات المهمة المقبلة في البطولة، التي ستحدد منافساتها هوية الفريق البطل الذي سيحمل كأس أول نسخة لدوري الامارات المعتمد من المجلس الدولي للكريكيت، والمجلس الآسيوى للعبة، ومجلس الإمارات للكريكيت.

وترعى موانئ دبي العالمية الدوري لمدة 5 سنوات بجانب رعاية أكبر وأهم الشركات والمؤسسات التجارية الكبيرة على مستوى القارة.

ورغم الزيادة المطردة في حضور الجماهير إلا أن الحدث يتوقع له أن يحقق نسب مشاهدة قياسية من خلال محطات البث التلفزيوني، التي فازت بامتياز حق البث حول العالم، من خلال قنواتها المتخصصة في نقل بطولات الكريكيت الشهيرة.