«صقور 16» بطل دوري الناشئين

رأس الخيمة (الاتحاد)

حسم فريق «صقور» نادي الإمارات لقب بطولة دوري الناشئين تحت 16 عاماً (أ)، بعد فوزه على فريق الوصل 4-1، ليتوج قبل ختام المسابقة بست جولات كاملة، تحت قيادة المدرب الوطني وليد مروش الشحي، بعدما نجح في جمع 60 نقطة من 20 انتصاراً، ومن دون أي تعادل، مع خسارة واحدة فقط حتى الآن، ويحل في الوصافة حالياً، فريق شباب الأهلي برصيد 39 نقطة.

ويتصدر قائمة هدافي الفريق محمد سعيد البكر الزعابي برصيد 18 هدفاً، واللاعب اليماني عبد الرؤوف برصيد 16 هدفاً.

يضم الجهاز الإداري والفني للفريق، مساعد المدرب حميد أجاله، ومدرب اللياقة أحمد عزيز، ومدرب الحراس مصطفى وجيد، ومدير الفريق محمد راشد بوالحمام، وأخصائي العلاج محمود شوقي وعامل المهمات شريف عبدالله.

وشهدت المسابقة مشاركة 9 فرق، هي شباب الأهلي، النصر، العين، الوصل، الجزيرة، الوحدة، الشارقة، الظفرة، بني ياس.

وأشاد يوسف البطران رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم بهذا الإنجاز المميز الذي تحقق لفريق صقور 16 عاماً، وقبل نهاية المسابقة بست جولات كاملة، مما يبشر بفريق على مستوى الطموح لنادي الإمارات مستقبلاً.

وتقدم البطران بخالص الشكر والتقدير للقائمين على الفريق يتقدمهم منصور حسين إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم مشرف عام المراحل السنية، وسيف الزعابي نائب مشرف المراحل السنية، والمدرب وليد مروش وجميع أعضاء الجهاز الإداري والفني والطبي واللاعبين والمنسقين.