10 حكام يديرون «دولية دبي للجواد العربي»

رضا سليم (دبي)

أجرت اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي والتي ستقام خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس المقبل بقاعات زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي، قرعة النسخة العشرين لاختيار الحكام الذين يديرون الحدث، وذلك بقاعة العين بالمركز.

وأسفرت القرعة التي أشرف عليها عادل الفلاسي المنسق العام للبطولة، في حضور قصي عبيد الله مدير البطولة وراشد العبار وسعيد عبدالقدوس من مركز دبي التجاري العالمي، عن اختيار 10 حكام من أصل 18 حكماً تم توجيه الدعوة لهم، وهم: المجري تاماس رومباور، والألمانية ميشايلا وندر، والإيطالي كريستيان موسكيني، والبولندي لوكاس جوزدزيسكي، والبلجيكية مارتينا فان هي، والهولندي جدوين ريزل ومواطنه روبي دين هارتيج، والمصري عباس عبدالرؤوف، والجنوب أفريقي ويلي براون، والبرازيلي موريلي كامر، ودخل قائمة الاحتياط الأميركي جميس كونستاني والبريطانية جوان لوي.

وطبقاً لمعايير اختيار الحكام، سيكون للجنة المنظمة العليا للبطولة الحق في سحب أو شطب أي حكم يتعارض في المصلحة العامة للحدث.

كانت اللجنة المنظمة قد وجهت الدعوة إلى 18 حكماً من 14 دولة وجميعهم قاموا بالتحكيم خلال آخر عامين.

وطبقاً لنظام البطولة تم اختيار 10 حكام واثنين على قائمة الاحتياط، وتم تقسم الحكام إلى صندوقين حسب الدول، حيث ضم الصندوق الأول 12 حكماً من أوروبا تم اختبار 7 منهم، والصندوق الثاني يضم حكاماً من دول الولايات المتحدة الأميركية وجنوب أميركا وأستراليا وجنوب أفريقيا، وتم اختيار 3 حكام منهم، فيما جاء اختيار الحكام الاحتياط من الدمج بين الصندوقين.

وتشهد البطولة سنوياً، مزاد دبي للجواد العربي، الذي يعد من أهم المزادات في الوطن العربي في مجال خيل الجمال، كما يتزامن مع البطولة معرض دبي الدولي للخيل، الذي يجمع جميع العاملين في صناعة الفروسية والمهتمين بها من جميع أنحاء العالم في دبي لعرض أحدث منتجات الخيل والفروسية وأنقى سلالات الخيل في العالم، بالإضافة إلى عدد كبير من العلامات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة المتخصصة في صناعة الفروسية، بما في ذلك الإسطبلات والمؤسسات البيطرية والمتخصصين في مجال الأعلاف وملابس ومعدات ركوب الخيل والفنون والديكورات ومعدات الصيد وأندية ركوب الخيل.