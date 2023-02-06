«مشاركة قياسية» في «الزوارق اللاسلكية»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت الجولة الأولى من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية، والتي أقيمت مساء أمس «الأحد» على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، نسبة ضخمة من المتسابقين المشاركين في الجولة بمشاركة 36 متسابقاً في فئات البطولة الثلاث، والتي أقيمت بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وحقق المركز الأول في فئة الناشئين عبد الله أحمد مهدي، وحل ثانياً خليفة أحمد مهدي، وجاء ثالثاً راشد أحمد مهدي.

وفي فئة المبتدئين حل في المركز الأول ثاني جمعة الطاير، وجاء في المركز الثاني علي حسين إبراهيم، وجاء ثالثاً عقيل محمد مهدي، وفي الفئة الثالثة، تفوق محمد ثروت حافظ، وجاء في المركز الأول، وحل في المركز الثاني جمعة سهيل الطاير، وجاء ثالثاً إسلام مصباح الباز.

وجاءت منافسات البطولة التي انقسمت لتصفيات مختلفة في الفترة المسائية من المنافسة كي تسجل مشاركة قوية للمتسابقين وإقبالاً على أولى جولات البطولة، والتي ارتفع من خلالها أيضاً المستوى الفني للمشاركين بما قدموه من تفوق ووعي خلال التصفيات المتنوعة، والتي أفرزت في الختام عن تحقيق الأبطال للمراكز الأولى في الفئات الثلاثة.

من جهته، وجه أحمد إبراهيم الطاهر مشرف عام السباق الشكر لكل المتسابقين في أولى جولات البطولة، خاصة لما أظهروه من وعي والتزام كبير بالقوانين طوال المنافسات، مؤكداً أن هذه الجولة كانت متميزة عن كل المواسم السابقة، بتقدم مستويات المشاركين الفنية، مما ساهم في عدم وجود أي عوائق طوال تصفيات السباق المتنوعة.