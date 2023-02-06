الأربطة تحرم كوري من «كل النجوم»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلن نادي جولدن ستايت ووريرز بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أن نجمه ستيفن كوري سيغيب عن الملاعب إلى أجل غير مسمى، بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

وقال ووريرز في بيان إن التصوير بالرنين المغناطيسي، أكد أن كوري «يعاني من تمزقات جزئية في أربطة قصبة الساق العلوية في ركبته اليسرى، بالإضافة إلى تمزق في الغشاء بين العظام وكدمة في الساق».

وذكرت تقارير أن كوري قد يغيب «عدة أسابيع»، لكن ووريرز اكتفى بالقول فقط إنه «لن يلعب حالياً وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن مدة غيابه المحتملة في الأيام المقبلة».

وتعرض كوري إلى الإصابة السبت، إثر اصطدام مع لاعب دالاس مافريكس ماكينلي رايت في الربع الثالث من المباراة التي فاز بها ووريورز.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا وهو يعرج ولم يكمل المباراة، وخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي الأحد.

وقال مدرب ووريرز ستيف كير للصحفيين: «أعتقد أن النتيجة النهائية هي أنه سيغيب لفترة قصيرة»، مضيفاً أن الوضع سيعاد تقييمه في غضون أيام قليلة«.

وتابع:»النبأ السار هو أنه سيعود. لا نعرف متى بالضبط، لكن الإصابة لن تمنعه من اللعب طوال الموسم".

وبات من شبه المؤكد أن الإصابة ستحرم كوري من خوض مباراة كل النجوم، المقررة في 20 فبراير الحالي في كليفلاند، للمرة التاسعة في مسيرته الاحترافية.

ويخوض ووريرز خمس مباريات قبل مباراة كل النجوم على أن يلعب مباراته الأولى بعدها ضد مضيفه لوس أنجلوس ليكرز في 23 فبراير الحالي.

وغاب كوري عن 11 مباراة هذا الموسم بسبب إصابة في الكتف تعرض لها منتصف ديسمبر الماضي في إنديانابوليس.