الثلاثاء 7 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جافين يتقدم 95 خطوة في «السباق إلى دبي»

جافين يتقدم 95 خطوة في «السباق إلى دبي»
6 فبراير 2023 14:30

بي (الاتحاد)
ساهم فوز الإنجليزي دانيال جافين بلقب بطولة رأس الخيمة للجولف، أمس، في تقدمه 95 خطوة دفعة واحدة ليصبح بالمركز السابع في ترتيب الموسم لجولة دي بي ورلد للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس.
جاء تقدم جافين في تصنيف الموسم الصادر أمس، بعدما منحه لقب بطولة رأس الخيمة التي أقيمت في نادي الحمرا للجولف، 460 نقطة، ليرفع إجمالي نقاطه هذا الموسم إلى 527 نقطة.
وحسم جافين اللقب، بعدما أنهى الجولات الأربعة للبطولة برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليسدل الستار على «ديزرت سوينج» لسلسلة أربع بطولات أقيمت في الإمارات منذ بداية العام الجديد، فشهدت جولة دي بي ورلد، إقامة بطولات أخرى، وهي: بطولة هيرو كاب في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف.
وبحلوله وصيفاً في بطولة رأس الخيمة، تقدم السويدي أليكساندر بورك إلى المركز 12، برصيد 415 نقطة.
واستفاد البولندي أدريان ميرونك من حلوله بالمركز الرابع في البطولة، ليرفع رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 608.5 نقطة، ويصبح بالمركز الخامس.
وحافظ الفرنسي فيكتور بيريز على صدارة تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم برصيد 1,443.9 نقطة، مستفيداً بشكل كبير من فوزه بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، إحدى بطولات سلسلة رولكس المرموقة.

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل العام للسودان
1753 قضية  فصلت فيها «محكمة اليوم الواحد» برأس الخيمة
الجولف
السباق إلى دبي
رأس الخيمة
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
عربي ودولي
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 07:46
يبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في كهرمانماراس ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا لأكثر من 4 آلاف قتيل
اليوم 07:14
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
الرياضي
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
اليوم 06:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©