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ديوكوفيتش في صدارة تصنيف التنس

ديوكوفيتش في صدارة تصنيف التنس
6 فبراير 2023 12:17

برلين (د ب أ)

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نادال يهنئ بإنجاز ديوكوفيتش

واصل نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش تربعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة اليوم الاثنين والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.
وتراجع الألماني ألكسندر زفيريف مركزين ليحتل المركز السادس عشر، بينما صعد الأميركي فرانسيس تيافوي إلى المركز الرابع عشر، والإسباني بابلو كارينو بوستا إلى المركز الخامس عشر.
وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة اليوم، بتواجد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 7070 نقطة، والإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني برصيد 6730 نقطة، ثم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الثالث برصيد 6195 نقطة، وتبعه النرويجي كاسبر رود في المركز الرابع برصيد 5765 نقطة، فالروسي أندريه روبليف في المركز الخامس برصيد 4200 نقطة، ثم الإسباني رافاييل نادال في المركز السادس برصيد 3815 نقطة، والكندي فيليكس أوجه أليازيمي في المركز السابع برصيد 3715 نقطة، ثم الأميركي تايلور فريتز في المركز الثامن برصيد 3410 نقاط، والدنماركي هولجر رون في المركز التاسع برصيد 3046 نقطة، فالبولندي هوبرت هركاتش في المركز العاشر برصيد 2995 نقطة.

ديوكوفيتش
ستيفانوس تسيتسيباس
نادال
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