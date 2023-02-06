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أبرهومة مدرباً للمنتخب السوداني

أبرهومة مدرباً للمنتخب السوداني
6 فبراير 2023 15:50


الخرطوم (الاتحاد)
أسند اتحاد الكرة السوداني مهمة الإدارة الفنية للمنتخب للمدرب إبراهيم حسين «أبرهومة» ليتولى المسؤولية خلفاً للمدرب المخضرم برهان تيه وإلى حين التعاقد مع مدرب أجنبي، وبالتالي تخلي أبرهومة عن منصبه الحالي مدرب عاماً لفريق المريخ مع البرازيلي ريكاردو وتولي مهمة صقور الجديان.
وكان أبرهومة «48 عاماً» قد عمل عدة مرات مدرباً عاماً للمنتخب السوداني مع المدرب الأسبق محمد عبدالله «مازدا»، لكنها المرة الأولي التي يتولى فيها المهمة كمدرب أول، وستكون مهمته الأولى مباراتي الجابون نهاية شهر مارس القادم في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا (الكان)، والتي يلعب السودان فيها بمجموعة الكونجو الديمقراطية، وموريتانيا.
وقال أبرهومة في تصريح لـ«الاتحاد«:«أعي صعوبة المهمة التي تنتظرني في قيادة المنتخب والذي أصبح يحتاج لتوسيع قاعدة المشاركة وللدفع بوجوه شابة وجديدة لها القدرة على الأداء بكفاءة، سنبذل قصارى الجهد من أجل تحقيق الحلم، والعودة إلى الطريق الصحيح».
أبرهومة خلال مسيرته حقق إنجازاً غير مسبوق بتتويجه ببطولة الدوري السوداني الممتاز موسم 2019، وبذلك أصبح أول شخص يحقق لقب البطولة لاعباً ومدرباً بعد أن نجح بلقب الدوري لاعباً 4 مرات، وتولى مهمة تدريب المريخ مدرباً أول في العديد من المرات، آخرها الموسم الماضي بعد مغادرة الإنجليزي لي كلارك.
أبرهومة عمل مع عدد كبير من المدربين الأجانب في نادي المريخ بداية مع الكرواتي برانكو، ثم مع الألماني كروجر وعمل مع الكرواتي رادان، وأيضا مع البرازيلي ريكاردو في فترته الأولى موسم 2012 ثم مع الألماني أوتفستر والإنجليزي لي كلارك.

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اتحاد الكرة السوداني
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