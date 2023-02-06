بلدية مدينة أبوظبي تفتتح ملعباً رياضياً في الشهامة الجديدة



أبوظبي (وام)

افتتحت بلدية مدينة أبوظبي ملعباً رياضياً متكاملاً في حديقة الشهامة الجديدة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1200 متر مربع، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة ضمن بيئة آمنة، وتوفير مناطق ترفيهية يتم تنفيذها وفقاً لأرقى المعايير العالمية، حفاظاً على سلامة مرتاديها من كافة الأعمار.

يأتي ذلك في إطار مواكبة البلدية لتطلعات ومتطلبات كافة شرائح المجتمع، وحرصها على إنشاء وتطوير مرافق خدمية وترفيهية عصرية في جميع المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، تساهم في تعزيز معايير جودة الحياة وإسعاد أفراد المجتمع.

ويستقبل الملعب المتكامل، الذي يخدم أهالي منطقة الشهامة، جميع الفئات العمرية طوال أيام الأسبوع، حيث يمكن للجميع ممارسة العديد من الرياضات، منها رياضة كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكذلك ممارسة رياضة المشي.

وتم تجهيز الملعب بالعديد من المرافق، من بينها إنشاء مدرجات لراحة الجمهور، وممشى رياضي حول الملعب، وتجهيز أرضية الملعب بالعشب الصناعي، إضافة إلى تعزيز المظهر الجمالي للمنطقة المحيطة بالملعب بتنفيذ أعمال الزراعات التجميلية وزراعة نباتات مزهرة ودائمة الخضرة.

جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في مركز بلدية الشهامة، كانت قد افتتحت ملعباً متكاملاً في منطقة السمحة في شهر أكتوبر 2022 الماضي، كما تعمل البلدية وفق خطة تطوير متكاملة لإنشاء ملاعب رياضية مشابهة مستقبلاً ضمن نطاق مركز بلدية الشهامة وكافة المراكز الفرعية، تلبي تطلعات أفراد المجتمع.