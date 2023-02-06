الثلاثاء 7 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بلدية مدينة أبوظبي تفتتح ملعباً رياضياً في الشهامة الجديدة

بلدية مدينة أبوظبي تفتتح ملعباً رياضياً في الشهامة الجديدة
6 فبراير 2023 11:52

 
أبوظبي (وام)
افتتحت بلدية مدينة أبوظبي ملعباً رياضياً متكاملاً في حديقة الشهامة الجديدة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1200 متر مربع، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة ضمن بيئة آمنة، وتوفير مناطق ترفيهية يتم تنفيذها وفقاً لأرقى المعايير العالمية، حفاظاً على سلامة مرتاديها من كافة الأعمار.
يأتي ذلك في إطار مواكبة البلدية لتطلعات ومتطلبات كافة شرائح المجتمع، وحرصها على إنشاء وتطوير مرافق خدمية وترفيهية عصرية في جميع المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، تساهم في تعزيز معايير جودة الحياة وإسعاد أفراد المجتمع.
ويستقبل الملعب المتكامل، الذي يخدم أهالي منطقة الشهامة، جميع الفئات العمرية طوال أيام الأسبوع، حيث يمكن للجميع ممارسة العديد من الرياضات، منها رياضة كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكذلك ممارسة رياضة المشي. 

وتم تجهيز الملعب بالعديد من المرافق، من بينها إنشاء مدرجات لراحة الجمهور، وممشى رياضي حول الملعب، وتجهيز أرضية الملعب بالعشب الصناعي، إضافة إلى تعزيز المظهر الجمالي للمنطقة المحيطة بالملعب بتنفيذ أعمال الزراعات التجميلية وزراعة نباتات مزهرة ودائمة الخضرة. 

أخبار ذات صلة
بلدية أبوظبي تواصل تنفيذ 5 مشاريع بنية تحتية
30 ألف بلاغ تلقته بلدية أبوظبي عبر الخط الساخن

جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في مركز بلدية الشهامة، كانت قد افتتحت ملعباً متكاملاً في منطقة السمحة في شهر أكتوبر 2022 الماضي، كما تعمل البلدية وفق خطة تطوير متكاملة لإنشاء ملاعب رياضية مشابهة مستقبلاً ضمن نطاق مركز بلدية الشهامة وكافة المراكز الفرعية، تلبي تطلعات أفراد المجتمع.

بلدية أبوظبي
بلدية مدينة أبوظبي
منطقة الشامخة
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
عربي ودولي
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 07:46
يبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في كهرمانماراس ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا لأكثر من 4 آلاف قتيل
اليوم 07:14
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
الرياضي
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
اليوم 06:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©