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الرياضي

إشادة بإنجاز «شطرنج العين»

إشادة بإنجاز «شطرنج العين»
6 فبراير 2023 13:30

دبي (الاتحاد)
استقبل تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، فريق شطرنج العين الفائز ببطولة الأندية بالسعودية، والتي شارك فيها كضيف شرف بمشاركة قياسية من 28 فريقاً من المملكة، ضمن برنامج جودة الحياة التي تم تنظيمها تحت إشراف وزارة الرياضة السعودية.
حضر الاستقبال هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الذي أشاد بدعم وتوجيهات ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي
وهنأ تريم مطر رئيس اتحاد اللعبة، الوسط الشطرنجي وأسرة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية على هذا الإنجاز الكبير، متمنياً لجميع أندية الدولة التفوق والتميز دولياً.

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