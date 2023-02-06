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«عربي الدراجات» يعتمد الشعار الجديد

«عربي الدراجات» يعتمد الشعار الجديد
6 فبراير 2023 13:00

الشارقة (الاتحاد)
وافق أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للدراجات، خلال اجتماعهم عبر تقنية الاتصال المرئي، على الشعار الجديد المقترح كهوية جديدة للاتحاد العربي للدراجات، والذي يهدف لبث روح التطوير والمنافسة، وإجراء نقلة نوعية على الأنشطة والخدمات التي يقدمها الاتحاد العربي لرياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي ويصل بهذه الرياضة للعالمية من خلال خطط وبرامج طموحة.
ووجه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، الشكر إلى جميع الاتحادات الوطنية التي حرصت على حضور الاجتماع وتأييدها لفكرة ومقترح الشعار الجديد للاتحاد، وطالب جميع الاتحادات الوطنية والأمانة العامة للاتحاد العربي للدراجات بالعمل سوياً على الترويج لهذا الشعار والاستفادة منه في خطط وبرامج التطوير والتسويق وجلب الرعاية لمسابقات وبرامج الاتحاد العربي، بما يخدم لعبة الدراجات على مستوى الوطن العربي، ويصل بها وبشبابها إلى أعلى المراتب القارية والدولية.

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