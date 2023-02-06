عمران وأحلام في صدارة «الإمارات للشطرنج»

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار بنجاح على بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع، التي استضافها نادي دبي للشطرنج والثقافة بالتعاون مع اتحاد اللعبة، بمشاركة 97 لاعباً ولاعبة، وهي البطولة الثانية في أجندة الموسم المحلي الحالي، وحضر الختام وتوزيع الجوائز سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، وعدد من الشخصيات وعشاق لعبة الأذكياء.

وأسفرت نتائج الذكور التي شارك فيها 58 لاعباً، عن فوز عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الأول، بعدما حصل على 8.5 نقطة، وجاء عمر نعمان لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وجاء عبدالرحمن محمد الطاهر وخليفة خالد في المركزين الرابع والخامس برصيد 6.5 نقطة، وشهدت المسابقة منافسات قوية، حيث تغيرت الصدارة عدة مرات من بداية الجولات حتى الختام.

وسيطر نادي دبي للشطرنج والثقافة على المراكز الأولى في مسابقة الإناث، حيث حصلت أحلام راشد على المركز الأول برصيد 8 نقاط، وجاءت زميلتها بشاير خليل في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث عنود أحمد برصيد 7 نقاط، متساوية مع عنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، التي جاءت في المركز الرابع.

ووجه سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، التهنئة للفائزين والفائزات بالمراكز الأولى وقال: «البطولة جاءت في توقيت مميز كونها قبل المباريات في بطولة العرب التي ستقام في السودان خلال الفترة من 25 فبراير الجاري إلى 6 مارس المقبل، والبطولات المحلية تجهز اللاعبين واللاعبات للبطولات الخارجية، ولدينا قاعدة كبيرة من المواهب الشابة القادمة على الطريق والذين سيكون لهم مستقبل كبير في اللعبة، خاصة في تحقيق الإنجازات للدولة».

وأضاف أن المستوى الفني للبطولة مرتفع، وهو ما يكشف الدور الكبير الذي تقوم به الأندية في تجهيز اللاعبين، وأيضاً حرص الأندية على المشاركة في المسابقات المحلية، وقال: «لا بد أن نشيد بعودة نادي عجمان للمشاركة في المسابقات المحلية للبطولة الثانية على التوالي بعد انقطاع عن المشاركات خلال السنوات الماضية».