الثلاثاء 7 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

عمران وأحلام في صدارة «الإمارات للشطرنج»

عمران وأحلام في صدارة «الإمارات للشطرنج»
6 فبراير 2023 12:30

دبي (الاتحاد)
أسدل الستار بنجاح على بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع، التي استضافها نادي دبي للشطرنج والثقافة بالتعاون مع اتحاد اللعبة، بمشاركة 97 لاعباً ولاعبة، وهي البطولة الثانية في أجندة الموسم المحلي الحالي، وحضر الختام وتوزيع الجوائز سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، وعدد من الشخصيات وعشاق لعبة الأذكياء.
وأسفرت نتائج الذكور التي شارك فيها 58 لاعباً، عن فوز عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الأول، بعدما حصل على 8.5 نقطة، وجاء عمر نعمان لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
وجاء عبدالرحمن محمد الطاهر وخليفة خالد في المركزين الرابع والخامس برصيد 6.5 نقطة، وشهدت المسابقة منافسات قوية، حيث تغيرت الصدارة عدة مرات من بداية الجولات حتى الختام.
وسيطر نادي دبي للشطرنج والثقافة على المراكز الأولى في مسابقة الإناث، حيث حصلت أحلام راشد على المركز الأول برصيد 8 نقاط، وجاءت زميلتها بشاير خليل في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث عنود أحمد برصيد 7 نقاط، متساوية مع عنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، التي جاءت في المركز الرابع.
ووجه سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، التهنئة للفائزين والفائزات بالمراكز الأولى وقال: «البطولة جاءت في توقيت مميز كونها قبل المباريات في بطولة العرب التي ستقام في السودان خلال الفترة من 25 فبراير الجاري إلى 6 مارس المقبل، والبطولات المحلية تجهز اللاعبين واللاعبات للبطولات الخارجية، ولدينا قاعدة كبيرة من المواهب الشابة القادمة على الطريق والذين سيكون لهم مستقبل كبير في اللعبة، خاصة في تحقيق الإنجازات للدولة».
وأضاف أن المستوى الفني للبطولة مرتفع، وهو ما يكشف الدور الكبير الذي تقوم به الأندية في تجهيز اللاعبين، وأيضاً حرص الأندية على المشاركة في المسابقات المحلية، وقال: «لا بد أن نشيد بعودة نادي عجمان للمشاركة في المسابقات المحلية للبطولة الثانية على التوالي بعد انقطاع عن المشاركات خلال السنوات الماضية».

أخبار ذات صلة
صدارة سداسية لبطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج
إشادة بإنجاز «شطرنج العين»
الشطرنج
بطولة الإمارات الفردية للشطرنج
نادي دبي للشطرنج والثقافة
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
عربي ودولي
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 07:46
يبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في كهرمانماراس ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا لأكثر من 4 آلاف قتيل
اليوم 07:14
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
الرياضي
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
اليوم 06:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©