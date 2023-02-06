«ماركا»: الريال يواجه 11 محارباً مصرياً في الرباط!

مراد المصري (دبي)

أفردت صحيفة «ماركا» الإسبانية تقريراً عن المواجهة المقبلة بين ريال مدريد، بطل أوروبا، مع الأهلي المصري، المقررة بعد غدٍ «الأربعاء» في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المغرب، وعنونت: «ريال مدريد في الرباط، ينتظر 11 محارباً مصرياً من ملك أفريقيا»، واعتبرت أنه بالنسبة للأهلي، فإن هذه المباراة ستكون الأكثر أهمية في تاريخه.

واعتبرت «ماركا» الصحيفة الأشهر في إسبانيا، أن ريال مدريد سيصل إلى الرباط لخوض معركة كرة قدم، مع استعداد اللاعبين الذين وصفتهم بالمحاربين المصريين، لجعل المباراة مهمة مستحيلة على فريق العاصمة الإسبانية، وقالت: «بالنسبة للأهلي، فهي اللعبة الأكثر أهمية في تاريخه، فوصيف كأس أفريقيا هو الضيف الوحيد الذي تمت دعوته إلى كأس العالم للأندية، لأنه ليس بطل الكونفدرالية، ودخل البطولة مصادفة لأن ممثل البلد المنظم الوداد المغربي كان أيضاً بطل أفريقيا، ورغم ذلك اجتاز مرحلتين دون أن تهتز شباكه أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي وسياتل الأميركي».

وتابعت: «يحرص (محاربو) الأهلي على استغلال فارق الراحة بنحو نصف يوم، بعدما خاض ريال مدريد مباراته ضد ريال مايوركا عصر السبت في مايوركا، وهي راحة سيكون الأهلي بحاجة لها في ظل حاجته للجهد الدفاعي ضد ريال مدريد».

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأهلي هو الفريق الأكثر لعباً للمباريات في كأس العالم بصيغته الحالية، بواقع 20 مباراة بفضل مشاركته ثمانية مرات، لذلك ليس من المستغرب أن يمتلك «ملك أفريقيا» 10 ألقاب بطولة دوري أبطال أفريقيا، ضعف غريمه الزمالك «5 ألقاب»، كما أن الفريق حقق المركز الثالث في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية.