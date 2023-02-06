«الوهمي» أفضل من «الحقيقي» في «الإمبراطور»!

مراد المصري (دبي)

جاء فوز الوصل على البطائح 3-1، في ختام الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين، ليبصم «الإمبراطور» على فعاليته الهجومية في آخر ثلاث مباريات، سجل خلالها جميعها 9 أهداف، بواقع 3 أهداف في كل مباراة ليجمع 7 نقاط، وذلك مع اعتماده فيها على أسلوب المهاجم «الوهمي» بعد رحيل المهاجم رأس الحربة البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا.

وسجل الوصل ثلاثة أهداف في فوزه على خورفكان في الجولة الـ 13، ثم 3 أهداف في تعادله مع الوحدة في الجولة 14، وحالياً 3 أهداف أمام «الراقي»، بمجموع 9 أهداف تمثل 30 ٪ من المجموع الكلي لأهداف الفريق البالغة 30 هدفاً في الدوري.

ويبدو أن «الثلاثي» فابيو ليما وعلي صالح والأرجنتيني توماس شينكالاي، عرف كيف يستفيد من أسلوب المهاجم الوهمي من خلال التحركات والتقاطعات واللامركزية فيما بين اللاعبين في المقدمة، خصوصاً في آخر مباراتين، سجل خلالها الأرجنتيني 3 أهداف، وفابيو ليما نفس العدد منها هدف من ركلة جزاء تسبب بها علي صالح الذي لعب دوراً مهماً في صناعة الأهداف.

ويعتمد المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي على هذا الأسلوب مما جعله يقوم بزيادة عديدة في وسط الميدان من أجل تحقيق التوازن بين الهجوم والدفاع، والسعي ليكون الفريق الطرف الأكثر استحواذاً على الكرة، بانتظار ما تسفر عنه الأيام المتبقية في سوق الانتقالات الشتوية، التي قد تشهد ضم مهاجم أجنبي، ولا يزال «الإمبراطور» متواجداً في قلب المنافسة حتى الآن، حيث يأتي بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر شباب الأهلي.