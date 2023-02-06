أنكورا بطل كأس سلطان بن زايد للبولو

غنتوت (الاتحاد)

توج فريق «أنكورا» بكأس سلطان بن زايد للبولو للمرة الثانية، وهي النسخة الثالثة للبطولة التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملعب سلطان بن زايد برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وذلك تحت شعار «الوفاء لأهل العطاء»، وشهدت مشاركة 8 فرق بمستوى «4-6 هاند يكاب»، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد البولو، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، الشريك الاستراتيجي، ومجموعة فنادق ومنتجعات جنة.

وجاء تتويج فريق أنكورا باللقب بفوزه في المباراة النهائية على فريق أبوظبي 7-4، وهو ما حدث في البطولة الأولى التي فاز بها فريق أنكورا، بعد أن جاءت بداية مباراتهما مثيرة وممتعة، وقدم خلالها الفريقان مستوى متميزاً، وشهدت ندية حتى نهاية الشوط الثاني الذي انتهى بالتعادل 4-4، ليتألق فريق أنكورا بقيادة هداف الفريق ريكاردو جروس الذي سجل 6 أهداف لفريقه بجانب سلمان بن هيف وخالد العمران وسانتوس على الرغم من محاولات فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني للعودة للمباراة.

وعقب نهاية المباراة الاحتفالية، قام الشيخ سلطان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، يرافقه سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وعلي عبدالله الرميثي، المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات، وخالد سعيد المرزوقي، المدير التنفيذي لنادي غنتوت، رئيس اللجنة المنظمة، وسعيد المناعي، المستشار التراثي بنادي تراث الإمارات، وفاطمة المنصوري، مدير إدارة مركز زايد للدراسات والبحوث، بتتويج الفريقين، بجانب تكريم علي المري لاعب غنتوت بلقب هداف المواطنين وخالد العمران لاعب أنكورا بلقب أفضل لاعب في البطولة.

كما تم تتويج فريق غنتوت بكأس شركة غنتوت لتجهيزات الفروسية التي أقيمت على هامش البطولة الرئيسية، إثر فوزه على فريق لامار 7-6، وأدار المباراة النهائية طاقم حكام مكون من بيتر رايت، جاسون ديكسون، وماتيوس.

وشهد المهرجان الختامي العديد من الفعاليات الترفيهية والتراثية، والعروض التي قدمت بمنطقة ألعاب الأطفال، واستمتع الحضور بفقرة القفز الحر بالمظلات من أبطال الإمارات، وعروض الكلاب البوليسية من شرطة أبوظبي، بجانب معرض سيارات شرطة أبوظبي العتيقة، ومعرض نادي تراث الإمارات بمشاركته الإيجابية، وفي الختام تم السحب على الجوائز الخاصة بالجمهور.