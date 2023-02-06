جودو الإمارات الأول عربياً في «باريس جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد ظفار كوسوف، لاعب منتخبنا الوطني للجودو، الميدالية الفضية في ختام بطولة «باريس جراند سلام» الكبرى لعام 2033، التي تبلغ قيمة جوائزها 154 ألف دولار، وأقيمت بمشاركة 520 لاعباً من 82 دولة، من بينها 8 منتخبات عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، البحرين، قطر، المغرب، تونس، لبنان، الجزائر، وجيبوتي.

وقد احتل منتخبنا المركز الأول عربياً والـ 14 على مستوى البطولة التي فاز بلقبها منتخب فرنسا برصيد 4 ميداليات ذهبية و3 فضيات، و4 ميداليات برونزية.

وتفوق لاعبنا ظفار طيلة زمن المباراة على بطل هولندا وأوروبا كوريل مايكل الذي نال الميدالية الذهبية مستفيداً من تجدد إصابة لاعبنا في كحال قدمه اليسرى، وإصراره على الاستمرار على الرغم من نصح الأطباء لتورم القدم نتيجة الالتواء، ليستجيب في آخر 20 ثانية.

وعلى الرغم من حصول منافسه على إنذارين، وكان قريباً من «الأحمر» للعب السلبي نتيجة الإرهاق، إلا أن ظفار استطاع أن يكمل المباراة ليجمع حصيلة من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024 بفوزه خلال تصفيات المجموعة الحديدية للوزن الثقيل تحت 100 كجم على أبطال ألمانيا، جورجيا، المجر، أذربيجان وكندا.

واحتل لاعبنا تلال شفيلي المركز الخامس لوزن تحت 81 كجم، بعدما كان قريباً من الميدالية البرونزية.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، المشاركة الإيجابية لمنتخبنا خلال بطولة باريس جراند سلام للجودو الكبرى التي ضمت أبرز المصنفين في العالم، بجانب الوجود العربي الجيد، ناقلاً تحياته وتهنئته للمنتخب عبر ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد، رئيس البعثة، آملاً الاستمرار في مشوار البطولات الكبرى المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 استمراراً للوجود الإماراتي، ومهنئاً الاتحاد الدولي للجودو والاتحاد الفرنسي على النجاح الفني والجماهيري، وبلقب البطولة لعام 2023.