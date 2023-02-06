«فاتي البارسا» هدف «البايرن» و«اليونايتد»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم البداية المذهلة للنجم الإسباني الشاب أنسو فاتي «20 عاماً»، عند تصعيده من أكاديمية «لاماسيا» إلى الفريق الأول لبرشلونة قبل 3 سنوات، إلا أن الإصابات أخرته كثيراً عن أقرانه الذين تم تصعيدهم مثل بيدري وجابي، بعد أن كان الكثيرون يتنبأون له بأن يكون «البديل المناسب» للأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رحل إلى باريس سان جيرمان، خاصة بعد أن منحته إدارة البارسا القميص رقم 10 الخاص بالنجم الحاصل على 7 كرات ذهبية.

ولم يعد فاتي يلعب أساسياً إلا فيما ندر، وغالباً ما يشارك في شوط المباراة الثاني، بديلاً لأحد النجوم الأساسيين، مثلما حدث في مباراة إشبيلية الأخيرة في الدوري الإسباني التي انتهت بفوز البارسا 3-0 واحتفاظه بالصدارة وبفارق 8 نقاط عن منافسه اللدود ريال مدريد، إذ إن فاتي لم يشارك في المباراة إلا في الدقيقة 79.

ولعب فاتي 30 مباراة مع برشلونة، وأسهم في 10 أهداف ما بين تسجيل وصناعة، ولكنه لم يشارك أساسياً إلا في مبارتين اثنتين فقط.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» النقاب عن أن فاتي مطلوب أوروبياً من بايرن ميونيخ الذي يسعى إلى تدعيم خط هجومه الذي تأثر برحيل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

وقالت إن جوليان ناجليسمان، المدير الفني للبايرن، معجب جداً بفاتي الذي يلعب عادة جناحاً، ووعد بأن يمنحه دوراً أساسياً ومهماً في هجوم الفريق، في حال انتقاله إليه، بل إن إدارة النادي البافاري أبدت استعدادها للاتصال باللاعب لتمهيد الطريق لانتقاله إلى «أليانزأرينا» معقل بايرن ميونيخ.

ولكن البايرن ليس وحده الذي يسعى إلى الحصول على خدمات فاتي، وإنما هناك أيضاً مانشستر يونايتد الذي بدأ بالفعل مباحثات مع البارسا من أجل ضم هذا النجم الشاب في الصيف القادم.

وقالت الصحيفة إن إدارة اليونايتد تأمل في إقناع فاتي بالمشروع الرياضي لـ «الشياطين الحمر»، والذي يستهدف العودة إلى حصد البطولات والألقاب محلياً وأوروبياً.

وإذا كانت إدارة البايرن التزمت على الدوام بتوخي الحكمة والترشيد في الإنفاق على تعاقداتها، برفض تقديم مبالغ مجنونة، أو الاشتراك في أي مزايدات على أي نجم، إلا أنها تخلت مؤخراً عن هذه السياسة التقشفية، وظهر ذلك واضحاً في الصفقات التي أبرمتها خلال السنوات الأخيرة، والتي شملت الفرنسيين لوكاس هيرنانديز وماتيس تيل والسنغالي ساديو ماني، وأخيراً البرتغالي جواو كانسلو.

وفي المقابل، ذكرت شبكة «مونت كارلو سبورت» إن عقد فاتي الذي ينتهي في صيف 2027، يتضمن شرطاً جزائياً خرافياً قدره مليار يورو، غير أن إدارة البارسا التي تعاني صعوبات مالية واقتصادية طاحنة، لن تعارض على الأرجح النظر في أي عرض مغرٍ بشأن أنسوفاتي، حتى يمكنها توفيرمبالغ في الصيف القادم لعقد صفقات جديدة، وأيضاً من أجل الابتعاد عن الخط الأحمر لسقف الرواتب، والذي يضعها تحت طائلة اللعب المالي غيرالنظيف.

ويأمل بايرن ميونيخ في إمكانية الاستفادة من هذا الوضع المالي الصعب للبارسا، ليحصل على خدمات فاتي بأقل ثمن ممكن.