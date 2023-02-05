مرسيليا يتذوق مرارة الهزيمة بعد 106 أيام

باريس (أ ف ب)

ألحق نيس بمضيفه مرسيليا الثاني هزيمته الأولى منذ 22 أكتوبر، بالفوز عليه في عقر داره 3-1 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل مرسيليا الى اللقاء على خلفية سبعة انتصارات في آخر ثماني مراحل ومن دون هزيمة لتسع مراحل متتالية، لكن نيس تفوق عليه في معقله وألحق به الهزيمة الأولى منذ المرحلة 12، حين سقط أمام لنس صفر-1 على أرضه أيضاً.

وبهزيمته الرابعة للموسم، تجمد رصيد مرسيليا عند 46 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن غريمه باريس سان جيرمان المتصدر الذي يتواجه معه الأربعاء في ثمن نهائي مسابقة الكأس، وعلى نفس المسافة من لنس الثالث المتعادل الأحد مع مضيفه بريست 1-1.

أما نيس، فرفع رصيده الى 34 نقطة في المركز الثامن.

وبدأ المدرب الكرواتي لمرسيليا إيجور تودور اللقاء بإشراك الوافد الجديد البرتغالي فيتينيا، الذي بات أغلى صفقة في تاريخ النادي المتوسطي بعد قدومه من براجا، في صفقة قدرت بـ32 مليون مع احتساب المكافآت.

وفي المقابل، بقي الوافد الجديد الآخر المغربي عز الدين أوناحي على مقاعد البدلاء، بجانب التشيلي أليكسيس سانشيز، بعدما حقق بداية مثالية مع فريقه الجديد إذ سجل هدفاً جميلاً في أول ظهور له الأربعاء، حين دخل بديلاً في الفوز على نانت 2-صفر في المرحلة السابقة.

ولم تكن بداية مرسيليا مثالية، إذ وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة 38، عندما سدد جايتان لابورد كرة من قرابة 20 متراً، فصدها الحارس الإسباني باو لوبيس، لكنها سقطت أمام سفيان ديوب الذي تابعها في الشباك.

ثم اكتملت المفاجأة حين أضاف نيس الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول عبر لابورد، الذي كان بدوره هذه المرة في المكان المناسب لمتابعة الكرة في الشباك، بعدما تصدى لوبيس لتسديدة لكيفرين تورام (44).

لكن مرسيليا عاد إلى اللقاء بفضل الوافد الجديد البديل الأوكراني روسلان مالينوفسكي، إذ قلص الأخير الفارق في الدقيقة 60، بعد تمريرة من أليكسيس سانشيز الذي دخل الملعب مع لاعب أتالانتا الإيطالي السابق، بعد استراحة الشوطين على حساب فيتينيا وديميتري باييت توالياً.

لكن نيس وجه الضربة القاضية لمضيفه وأكد فوزه الأول في "استاد فيلودروم" منذ 8 نوفمبر 2015 بتسجيله الهدف الثالث عبر البديل الجزائري بلال براهيمي، بتسديدة جميلة من مشارف المنطقة إلى الزاوية بعيداً عن متناول لوبيس بعد تمريرة من أنطوان مندي (85).