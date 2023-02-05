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«المصري» يوافق علي رحيل الحضري

«المصري» يوافق علي رحيل الحضري
6 فبراير 2023 02:30

القاهرة(د ب أ)
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الموافقة على رحيل عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، مشدداً على عدم التعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة. 

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الحضري تواجد في المعسكر الأخير لمنتخب مصر الأولمبى الذى شهد إقامة ودية الجابون وما بعدها، ولم يخطر محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب، أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السوري من قريب أو بعيد. 

وأوضح الاتحاد في بيانه أنه تواصل مع نظيره السوري، مستنكراً الإقدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة. 

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وكشف الاتحاد المصري أنه بصدد التعاقد مع مدرب وطني جديد لتدريب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي خلفاً للحضري.
كان الحضري قد أعلن في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن الرحيل عن منصبي كمدرب لحراس المرمى، متجهاً لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا الشقيق، رفقة المخضرم هيكتور كوبر بعد استئذان محمد بركات وميكالي". 

وإلى جانب عمله في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، سبق للحضري أن تولى منصب مدرب حراس المرمى في المنتخب المصري الأول، أثناء الفترة التي تولى فيها البرتغالي كارلوس كيروش المهمة العام الماضي، والتي وصل فيها الفريق لنهائي كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، والملحق الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم عن قارة أفريقيا، حيث خسر كلاهما أمام نظيره السنغالي.

عصام الحضري
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