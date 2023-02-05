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هوفنهايم يعزل مدربه

هوفنهايم يعزل مدربه
6 فبراير 2023 03:45

فرانكفورت(د ب أ)
قرر نادي هوفنهايم الانفصال عن مدربه أندريه برايتنرايتير، في أعقاب تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا"، وفقاً لتقارير إعلامية ألمانية. 

وواصل هوفنهايم انهياره في المسابقة، عقب خسارته القاسية 2 / 5 أمام مضيفه بوخوم، السبت، في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة، ليحصد الفريق نقطتين فقط في لقاءاته التسعة الأخيرة بالبطولة، ويتراجع للمركز الرابع عشر في ترتيب المسابقة، بفارق 3 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.
وتولى بريتنرايتير تدريب هوفنهايم في الصيف الماضي، بعد أن قاد زيوريخ للتتويج بلقب الدوري السويسري، وحقق الفريق انطلاقة واعدة معه هذا الموسم بعد تحقيق 3 انتصارات خلال لقاءاته الأربعة الأولى في البطولة، لكن نتائجه تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وتلاشت طموحاته في اللعب بالمسابقات القارية في الموسم المقبل.
وعانى هوفنهايم من النتائج السيئة، حيث حقق فوزين فقط خلال مبارياته الـ15 الأخيرة بالبوندسليحا، وودع كأس ألمانيا الأسبوع الماضي. 

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كان بريتنرايتير قد انتقد الفريق بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها هوفنهايم أمام بوخوم، حيث قال: "لا يمكنني قبول ما رأيته اليوم. هذا ليس له علاقة بكرة القدم الاحترافية". 

من جانبه، واعترف ألكسندر روزن، المدير الرياضي لهوفنهايم، بأن إلقاء نظرة على الصورة الأكبر، وليس على بريتنريتر قد يكون ضروريًا، بينما قال لاعب الوسط سيباستيان رودي: "يجب أن نقف معًا كفريق واحد، فهذا ليس خطأ المدرب".

هوفنهايم
البوندسليجا
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