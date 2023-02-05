جوارديولا يرفع راية التحدي

لندن(د ب أ)

رفض الإسباني جوسيب جوارديولا، الاستسلام بشأن قدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الحالي، رغم الخسارة أمام توتنهام هوتسبير في المسابقة، معرباً في الوقت ذاته عن امتنانه للاعبي الفريق.

ورفض مانشستر سيتي هدية منافسه أرسنال الثمينة للاقتراب منه في سباق المنافسة على لقب المسابقة، بعدما تلقى خسارة مباغتة صفر / 1 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير، في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وبقي مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ليظل متأخراً بفارق 5 نقاط عن أرسنال "المتصدر"، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وكان سيتي يأمل في تقليص الفارق إلى نقطتين مع أرسنال، الذي خسر صفر / 1 أمام مضيفه إيفرتون السبت، في نفس المرحلة بالمسابقة، لكنه فشل في تحقيق مبتغاه بعدما نال هزيمته الرابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي، مواصلاً نتائجه المهتزة في الفترة الأخيرة بالبطولة، عقب تحقيقه 4 انتصارات فقط خلال لقاءاته الثمانية الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها حساب مانشستر سيتي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عقب اللقاء الذي جرى في العاصمة البريطانية لندن: "لدي الكثير من الامتنان لهؤلاء اللاعبين". وأضاف جوارديولا: "الطريقة التي حاولنا بها القتال حتى النهاية كانت جيدة".

وشدد المدرب الإسباني "غداً سنفكر وننظر إلى ما حدث في تلك المواجهة".

وتابع "بعد ذلك سنواجه أستون فيلا في اللقاء المقبل. ستكون المواجهة صعبة".

واختتم جوارديولا حديثه قائلاً: "إنه موسم طويل للغاية بالنسبة لنا وجميع فرق المسابقة، ولكننا سنحاول الاستمرار".