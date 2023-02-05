إيرفينج إلى مافريكس بصفقة تبادلية مع نتس

لوس أنجلوس (رويترز)

قال موقع ذا أثليتيك إن دالاس مافريكس المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، توصل إلى اتفاق مع بروكلين نتس لضم كايري إيرفينج.

وأشار الموقع إلى أن نتس سيضم سبنسر دينويدي ودوريان فيني-سميث من مافريكس، بالإضافة إلى اختيار في الجولة الأولى لعملية اختيار اللاعبين الجدد وعدة اختيارات في الجولة الثانية.

وكان إيرفينج صعق الجميع بطلب الرحيل من نتس للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما كانت الأولى في الصيف الماضي في ظل حالة الاحتقان مع المدرب السابق ستيف ناش.

ويقضي إيرفينج الموسم الأخير من عقده، حيث يبلغ راتبه 36.9 مليون دولار، وسينتقل إلى مافريكس بهذا العقد.

وعلى مدار 40 مباراة بدأها هذا الموسم، سجل إيرفينج في المتوسط 27.1 نقطة ولعب 5.3 تمريرة حاسمة واستحوذ على 5.1 كرة مرتدة.

وسبق لإيرفينج اللعب في كليفلاند كافاليرز وبوسطن سيلتيكس، بينما انضم إلى نتس قبل موسم 2019-2020.

ويحتل مافريكس المركز السادس في القسم الغربي برصيد 28 فوزاً و26 خسارة، بينما يأتي نتس في المركز الرابع في الشرق.