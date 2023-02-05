«العنابي» و«الإمبراطور» يطاردان «ثنائي المقدمة»

معتصم عبدالله (دبي)

واصل الوحدة «الثالث» والوصل «الرابع» مطاردة «ثنائي المقدمة» شباب الأهلي «المتصدر»، والشارقة «الوصيف»، في السباق المثير لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، في الوقت الذي صعد فيه العين إلى المركز الخامس، وتراجع الجزيرة إلى «السادس»، في ختام مباريات «الجولة 15»، والتي شهدت فوز الوحدة على مضيفه اتحاد كلباء 2-0، والوصل على حساب ضيفه البطائح 3-1، فيما حقق العين انتصاراً كبيراً على الظفرة 4-1، وحسم التعادل 1-1 مواجهة الجزيرة وخورفكان.

ونجح الوصل في تأمين مركزه الرابع، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، بالفوز على ضيفه البطائح 3-1 على ملعب «زعبيل»، وسجل أهداف «الإمبراطور» توماس شانكالاي «ثنائية» في الدقيقتين 43 و65، وفابيو ليما من ضربة جزاء في الدقيقة 63، فيما سجل لورنسي دو هدف «الراقي» في الدقيقة 56، وبقى البطائح برصيد 14 في المركز «الحادي عشر».

وعلى استاد محمد بن زايد بأبوظبي، حسم التعادل مواجهة الجزيرة وضيفه خورفكان 1-1، وهو التعادل الأول في 8 لقاءات جمعت الفريقين بالدوري، ليتراجع ترتيب أصحاب الأرض إلى المركز السادس برصيد 27 نقطة، مقابل 16 نقطة لـ «النسور» صاحب المركز «العاشر».

وأنهى خورفكان الشوط الأول، بهدف البرازيلي دودو، من ضربة جزاء في الدقيقة 40، إثر لمسة يد على المدافع عبد الله إدريس، نفذها دودو بنجاح، ليحتفل بهدفه الأول في الدوري، خلال الموسم الحالي، والأول منذ هدفيه أمام «فخر أبوظبي» 2-1 ضمن «الجولة 24» للدوري في الموسم الماضي 2021- 2022، وعاد الجزيرة بفضل الهدف المتأخر لـ «البديل» زايد العامري من رأسية في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

واحتفظ الوحدة بمركزه الثالث في الترتيب برصيد 30 نقطة، بعدما عاد بانتصار ثمين من ملعب مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 2-0، وسجل «العنابي» هدفيه في الشوط الأول بواسطة «المخضرم» تيجالي من ضربة جزاء في الدقيقة 22، وطحنون الزعابي في الدقيقة 42، ليبقى «النمور» برصيد 21 نقطة في «المركز الثامن».

وعمق العين جراح مضيفه الظفرة، بفوز عريض 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد حمدان بن زايد، وسجل أهداف «الزعيم» إيريك في الدقيقة 5، لابا كودجو من ضربة جزاء 2+45، والأوكراني يارمولينكو 47، وسفيان رحيمي في الدقيقة 56، فيما سجل تياجو دي ليونكو هدف «الفارس» الوحيد في الدقيقة 8.

ورفع «الزعيم» رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، مقابل 7 نقاط للظفرة الذي بقى في المركز قبل الأخير، في الوقت الذي عزز فيه لابا صدارته لقائمة الهدافين برصيد 17 هدفاً.