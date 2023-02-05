«مبادلة أبوظبي المفتوحة» للتنس تنطلق بـ«مواجهات قوية»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق، اليوم، منافسات بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، والتي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بمنافسات قوية ومثيرة تجمع كبريات نجمات التنس اللاتي يتطلعن إلى تحقيق إنجاز بارز، وذلك بعد القرعة الرسمية، والتي كشفت عن منافسات مشوقة في الجولات الافتتاحية لأول بطولة تستضيفها أبوظبي ضمن بطولات رابطة اللاعبات المحترفات تصنيف 500 نقطة.

وأُقيمت فعاليات سحب القرعة وإعلان جداول المباريات، في جاليريا مول، بحضور ممثلين عن مجلس أبوظبي الرياضي و«مبادلة» و«آي إم جي» ورابطة اللاعبات المحترفات والبطلة الأولمبية بليندا بنتشيش، في أمسية رائعة جسدت استهلالاً مميزاً لاحتفالات رابطة اللاعبات المحترفات بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وتضمنت القرعة سحب أسماء 20 لاعبة، لتثمر عن مجموعة من المنافسات الشائقة في المباريات الفردية.

تشهد المباراة الافتتاحية، اليوم، مواجهة بين المصنفة الخامسة يلينا أوستابينكو ودانييل كولينز في المجمع الدولي للتنس بأبوظبي، فيما تُقام يوم غدٍ «الثلاثاء» مباراة حماسية بين صاحبتي المركز الأول العالمي سابقاً جابرينيا موجوروزا وكارولينا بليسكوفا، في منافسة حامية ضمن الجولة الأولى.

كما يشهد اليوم الثاني منافسة مرتقبة بين الأوكرانية مارتا كوستيوك والرومانية سورانا كيرستيا، فيما يستمتع المشجعون بمواجهة بين البلجيكية إليز ميرتنز والإيطالية مارتينا تريفيسان ضمن المباريات الفردية.

ومن خلال ميزة التقدم التلقائي، تلعب المصنفة العالمية الثامنة داريا كساتكينا في مباراة متأخرة من دور الـستة عشر، لتواجه الفائزة من مباراة كولينز واوستابينكو، وقد تواجه بعدها فيرونيكا كوديرميتوفا التي تغلبت عليها في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي.

وفي النصف الثاني من القرعة، حصلت إيلينا ريباكينا التي وصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة وحاملة لقب ويمبلدون والمصنفة الثالثة في أبوظبي، على بطاقة التقدم التلقائي الثانية لتواجه اختباراً صعباً في دور الستة عشر إما ضد الحائزة على لقب بطولة جراند سلام مرتين والتي حصلت على بطاقة التأهل التلقائي لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس جابرينيا موجوروزا أو كارولينا بليسكوفا.

ويحظى المشجعون بمشاهدة البطلة الأولمبية وصاحبة التصنيف التاسع عالمياً بليندا بينتشيش مرتين، حيث تشارك في مباراة فردية وأخرى زوجية. فقد وضعتها القرعة مع زميلتها ميرتنز في الجولة الأولى ضد البولندية أليشيا روسولسكا والنيوزيلندية إيرين روتليف.

وفي تعليقها على مواجهة واحدة من اللاعبتين مارتا كوستيوك أو سورانا كيرستيا في الجولة الثانية، قالت بينتشيش: «لا يسعني الانتظار لانطلاق البطولة هنا في أبوظبي والمشاركة في منافساتها، فمن المشوّق دوماً المشاركة في بطولة جديدة. إنني سعيدة بما وصلت إليه من مستوى حتى الآن وأتطلع إلى تقديم أداء يليق بالمشجعين في أبوظبي، وآمل أن أحقق نتيجة جيدة في هذه البطولة - فالفوز بنسختها الأولى سيكون إنجازاً لا ينسى».

يذكر أن الجولات التأهيلية للمنافسات الفردية بدأت يوم أمس «الأحد» بحضور عددٍ كبير من المشجعين، حيث فازت الكندية ليلا فيرنانديز على كريستينا ملادينوفيتش بمجموعتين بواقع 6-1 و6-2. كما شهد الملعب فوزاً صريحاً آخر، إذ تفوقت شيلبي روجرز على فيرا زنوفاريفا بمجموعتين بواقع 6-2 و6-3.

تمثل البطولة استمراراً لاحتفالات رابطة اللاعبات المحترفات بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وتبدأ أسعار التذاكر من 50 درهماً.