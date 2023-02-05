444 مشاركاً في دولية الفجيرة للرماية الجبلية

الفجيرة (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق اليوم منافسات الدورة الأولى لبطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية، في منطقة وادي غوب بدبا الفجيرة.

وتستقطب البطولة الدولية التي تستمر حتى 11 فبراير الجاري، 444 متنافساً من 40 دولة حول العالم، وتعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، كما تحظى بمشاركة مهمة لأبرز الرياضيين العالميين، مثل جورج ديجويد إم بي إي، وفيل جراي، وسيف بن فطيس وعائشة الياسي.

وتنقسم البطولة إلى 3 أيام تدريب، وحفل افتتاح يليه 3 أيام للبطولة الأساسية، على أن يكون إعلان الفائزين المتأهلين في جميع الفئات في اليوم الأخير، وتتضمن أربع فئات هي المفتوحة، والكبار، وفئة الناشئين، وفئة النساء.

وتتميز البطولة الدولية بمحاكاة تجربة الصيد باستخدامها الأطباق «الصحون» الطبيعية القابلة للتحلل والذخائر الصديقة للبيئة، والتي تناسب جميع استخدامات مختلف الفئات العمرية.