الإثنين 6 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

444 مشاركاً في دولية الفجيرة للرماية الجبلية

444 مشاركاً في دولية الفجيرة للرماية الجبلية
6 فبراير 2023 01:14

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يفتتح «دولية الفجيرة للتايكواندو»
محمد الشرقي يعين مديراً ومستشاراً لمكتب ولي عهد الفجيرة

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق اليوم منافسات الدورة الأولى لبطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية، في منطقة وادي غوب بدبا الفجيرة.
وتستقطب البطولة الدولية التي تستمر حتى 11 فبراير الجاري، 444 متنافساً من 40 دولة حول العالم، وتعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، كما تحظى بمشاركة مهمة لأبرز الرياضيين العالميين، مثل جورج ديجويد إم بي إي، وفيل جراي، وسيف بن فطيس وعائشة الياسي.
وتنقسم البطولة إلى 3 أيام تدريب، وحفل افتتاح يليه 3 أيام للبطولة الأساسية، على أن يكون إعلان الفائزين المتأهلين في جميع الفئات في اليوم الأخير، وتتضمن أربع فئات هي المفتوحة، والكبار، وفئة الناشئين، وفئة النساء.
وتتميز البطولة الدولية بمحاكاة تجربة الصيد باستخدامها الأطباق «الصحون» الطبيعية القابلة للتحلل والذخائر الصديقة للبيئة، والتي تناسب جميع استخدامات مختلف الفئات العمرية.

محمد بن حمد بن محمد الشرقي
الفجيرة
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 10:32
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
الرياضي
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
اليوم 16:00
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
الرياضي
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
اليوم 16:00
منصور بن زايد
الإمارات
منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار "
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©