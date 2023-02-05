«البطولة الآسيوية للشطرنج النسائي» تنطلق في أبوظبي اليوم

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم، النسخة الأولى من بطولة ألعاب التسامح، التي تنظمها وزارة التسامح والتعايش والاتحاد الآسيوي للشطرنج، والاتحاد الدولي للشطرنج على مدار يومين برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وذلك بمشاركة 100 لاعبة، منهن عدد كبير من بطلات آسيا والعالم، من مختلف فئات اللعبة يتنافسن في مسابقة احترافية على المراكز الثلاثة الأولى، فيما تضم الألعاب بطولة خاصة للفتيات تحت 12 عاماً، فضلاً عن المشاركات بعمل ورش تدريبية للأطفال الذين يشاركون في البطولة، إضافة إلى البطولة الرسمية في الشطرنج السريع.

وتم اختيار «البطولة الآسيوية للشطرنج النسائي» لتكون باكورة ألعاب التسامح، وذلك ضمن المبادرة المنبثقة عن المفوضية الدولية للتسامح في الألعاب الإلكترونية، برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وعبرت منى الهرمودي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن تقديرها لتنظيم وزارة التسامح والتعايش لهذه البطولة، ضمن أنشطة مهرجان الأخوة الإنسانية، مشيدة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك لهذه البطولة، مثمنة الجهود المقدرة من جانب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، مؤكدة أن الشطرنج من أهم الألعاب التي تؤكد قوانينها على أهمية احترام المنافسين والتحلي بالروح الرياضية، وهي رياضة عقلية راقية، ولأبطال الإمارات وبطلات آسيا انتصارات عالمية كثيرة تؤكد على اهتمام الاتحاد الآسيوي باللعبة، وانتشارها على مستوى واسع في مختلف الدول الآسيوية، مؤكدة أن بطولة آسيا للسيدات تضم 100 لاعبة محترفة وجميعهن يحملن تصنيفاً عالمياً رائعاً، وحصل عدد منهن على بطولة العالم في الشطرنج للسيدات.

وأضافت الهرمودي أن البطولة ستفرز 3 فائزات، وعدداً كبير سيتم تكريمهن، وسيصل عدد المكرمات إلى 14 فائزة جميعهن من بطلات آسيا والعالم، مشيدة بالتعاون البناء بين الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي للعبة ووزارة التسامح والتعايش لكي تنطلق هذه البطولة ضمن النسخة الأولي من ألعاب التسامح، لأنها تؤكد أن للرياضة رسالة سامية في تعزيز القيم الإنسانية ومنها التسامح والتعايش واحترام الآخر، وهذا يعد من الأهداف المهمة لكافة الرياضات، معبرة عن أملها بأن تنظم هذه البطولة سنويا ضمن مهرجان الأخوة الإنسانية.

ومن جهة أخرى أوضحت وزارة التسامح والتعايش أن الاهتمام بتنظيم هذه النوعية من البطولات والمسابقات يهدف إلى تعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية لدى قطاع عريض من ممارسي ومتابعي الرياضات المختلفة، مؤكدة أن الوزارة قامت قبل عامين بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، وهو الهيئة العالمية المنظمة للرياضات الإلكترونية حول العالم، لتنظيم أطر التعاون فيما بينهما فيما يتعلق بدعم قيم الحوار والتعايش والأخوة الإنسانية وتعزيز التسامح لدى كل ممارسي ومنظمي وجمهور الرياضات المختلفة.