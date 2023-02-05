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«ثلاثية» لمربط دبي في «كتارا»

«ثلاثية» لمربط دبي في «كتارا»
6 فبراير 2023 01:14

دبي (الاتحاد)

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سجل مربط دبي للخيول العربية تألقاً لافتاً خلال منافسات بطولة الخيل الجزيرية أو المصرية العربية الأصيلة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان «كتارا» الدولي للخيل العربية، التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، واختتمت مساء «السبت» وشهدت تنافساً قوياً بين المرابط الخليجية التي حرصت على المشاركة بعدد كبير من الخيول الأصيلة ذات الجودة العالية، منها سبعة خيول لمربط دبي احتلت المراكز الأولى في المنافسات التأهيلية، قبل أن تتمكن ثلاثة منها من نيل كل النفائس بإحراز الذهب والفضة والبرونز.
تفوق مربط دبي في ختام البطولة بإحراز ذهبية الأفحل مع الفحل «دي ممزر»، والذي تفوق على كوكبة من أجمل الفحول المتميزة، وتمكن المهر «دي كحيلان» من نيل اللقب الفضي لبطولة الأمهار، بينما كانت التوقعات تشير إلى استعادته لمجده الذهبي الذي حققه في النسخة السابقة من البطولة، ثم منحت الفرس «دي أمنية» اللقب البرونزي لمربط دبي في بطولة الأفراس.

مربط دبي للخيول العربية
كتارا
الدوحة
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