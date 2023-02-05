«الألعاب الحكومية» تُعزز «الحضور الدولي»

دبي (وام)

وقعت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية، التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اتفاقيات رعاية وتعاون جديدة مع 4 جهات وطنية هي بنك أبوظبي الأول، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وحي دبي للتصميم، وشركة لولوليمون التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، وذلك في إطار التحضير للنسخة الرابعة من الحدث الذي يحظى باهتمام دولي واسع.

ويأتي الإعلان عن التوقيع، بالتوازي مع توسع نطاق البطولة للمستوى العالمي، والتي تُنظم برعاية رئيسية من موانئ دبي العالمية، ورعاية ذهبية مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، من 2 إلى 5 مارس المقبل، في منطقة حي دبي للتصميم.

وقال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية: «منذ إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الألعاب الحكومية عام 2018، حظيت البطولة باهتمام سموه الشخصي، وبدعم مجموعة من كبريات المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات، ما يسهم في تكريس دبي وجهة رياضية وإحدى أكثر المدن نشاطاً وإقبالاً على ممارسة الرياضة في العالم».

وأشاد ابن عيسى بانضمام المؤسسات الجديدة إلى قائمة الرعاة والداعمين للنسخة الرابعة من البطولة، والذين يصل مجموعهم النهائي إلى ثمانية رعاة في هذه النسخة المميزة، وقال: «نثمن دور المؤسسات الراعية في مساندة الفعاليات والأنشطة الرياضية، والاحتفاء بقيم العمل الجماعي ممثلة في شركات القطاع الخاص، وهي بنك أبوظبي الأول وشركة «دو» وشركة «لولوليمون»، بالإضافة إلى حي دبي للتصميم، أحد أهم المواقع الحيوية في دبي، الذي يستضيف إقامة البطولة الشهر المقبل».

وتنتقل النسخة الرابعة من الحدث إلى آفاق عالمية أرحب مع الفئة الجديدة «تحدي المُدن»، والتي تشهد مشاركة 28 مدينة عالمية، إضافة إلى فئتي «الجهات الحكومية» لكل من فرق الرجال والسيدات، وفئة «الألعاب المجتمعية»، بمشاركة الفرق المشكلة من الجمهور العام.