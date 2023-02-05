البايرن على الطريق الصحيح

برلين (أ ف ب)

عاد بايرن ميونيخ حامل اللقب الى سكة الانتصارات التي حاد عنها لثلاث مراحل متتالية، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورج 4-2، رغم النقص العددي في صفوفه الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، ما سمح له باستعادة الصدارة.

ودخل فريق المدرب جوليان ناجلسمان إلى اللقاء على خلفية ثلاثة تعادلات متتالية،في الدوري منذ بداية 2023 وفي المركز الثاني بعد فوز يونيون برلين على ماينز 2-1 السبت.

لكن النادي البافاري، القادم من فوز كبير 4-صفر في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس على حساب ماينز، استعاد توازنه وتصدر مجدداً بفارق نقطة أمام يونيون برلين، وذلك قبل تسعة أيام من زيارته الى العاصمة الفرنسية لمواجهة مع باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدين بايرن بالانتصار الحادي عشر للموسم الى الفرنسي كينجسلي كوما، الذي سجل هدفين قبل مرور ربع ساعة على البداية، وإلى الشاب جمال موسيالا الذي حسم الأمور نهائياً لصالح فريقه بتسجيله الهدف الرابع، حين كان فريقه ناقص العدد بعد طرد يوزوا كيميش.

وسجل كومان الأول في الدقيقة 9 من كرة قوسية من الجهة اليسرى، كانت تستهدف زميله توماس مولر، لكنها واصلت طريقها الى الزاوية اليسرى وخدعت الحارس فلوريان ماير.

وسرعان ما أضاف الفرنسي الهدف الثاني من تسديدة رائعة «على الطاير»، بعد عرضية من الوافد الجديد البرتغالي جواو كانسيلو (14)، قبل أن يسجل مولر الثالث بكرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها كيميش (19).

وبذلك، احتفل ابن الـ33 عاماً بأفضل طريقة بمعادلته الرقم القياسي لعدد المباريات في الدوري بقميص بايرن، بالنسبة للاعب ميدان والمسجل باسم الراحل جيرد مولر (427).

وحاول مدرب بايرن السابق الكرواتي نيكو كوفاتش تدارك الموقف، فأجرى تبديلاً مبكراً جداً بإخراج الفرنسي ماكسونس لاكروا والزج بالبولندي ياكوب كامينسكي (30)، فكان مصيباً بقراره إذ نجح الأخير في تقليص الفارق قبيل نهاية الشوط الأول، بعد تلقيه تمريرة بينية من البرازيلي باولو أوتافيو، فتقدم بالكرة قبل أن يسددها أرضية الى يسار الوافد الجديد الحارس السويسري يان سومر، الذي لمسها من دون أن يتمكن من اعتراضها (44).

ووجد بايرن نفسه تحت ضغط كبير في بداية الشوط الثاني وهدد فولفسبورج مرمى سومر في أكثر من مناسبة، ثم تعقدت مهمة النادي البافاري بعد اضطراره لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين، نتيجة طرد كيميش بعد حصوله على الإنذار الثاني (54).

وحاول فولفسبورج استثمار التفوق العددي وأجبر سومر على التدخل مرات عدة لإنقاذ فريقه، الذي نجح في استيعاب فورة مضيفه وصولاً الى توجيهه الضربة القاضية للأخير بهدف رابع سجله موسيالا، بعد مجهود فردي رائع وتسديدة الى يسار الحارس (73)، مسجلاً هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم.

لكن فولفسبورج رفض الاستسلام لفكرة تلقيه الهزيمة السادسة وعاد له الأمل مجدداً بتقليصه الفارق في الدقيقة 80 بتسديدة قوية من داخل المنطقة للسويدي ماتياس سفانبرج، بعدما وصلته الكرة من الإنجليزي الألماني فيليكس نميشا.

واعتقد فولفسبورج أنه سجل الهدف الثالث لكن الحكم ألغاه بعد استشارة «في أيه آر»، بسبب خطأ من ريدل باكو على ليون جوريتسكا (83)، تدخل سومر في الوقت بدل الضائع ليتصدى لتسديدة سفانبرج (3+90).