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الجزيرة يتعادل مع خورفكان

الجزيرة يتعادل مع خورفكان
5 فبراير 2023 22:49

معتصم عبدالله (دبي)
حسم التعادل مواجهة الجزيرة وضيفه خورفكان 1-1، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، ضمن «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين».
وهو التعادل الأول في 8 لقاءات جمعت الفريقين بالدوري، ليتراجع ترتيب أصحاب الأرض إلى المركز السادس برصيد 27 نقطة، مقابل 16 نقطة لـ «النسور» صاحب المركز «العاشر».
وأنهى خورفكان الشوط الأول، بهدف البرازيلي دودو، من ضربة جزاء في الدقيقة 40، إثر لمسة يد على المدافع عبد الله إدريس، نفذها دودو بنجاح، ليحتفل بهدفه الأول في الدوري، خلال الموسم الحالي، والأول منذ هدفيه أمام «فخر أبوظبي» 2-1 ضمن «الجولة 24» للدوري في الموسم الماضي 2021- 2022، وعاد الجزيرة بفضل الهدف المتأخر لـ «البديل» زايد العامري من رأسية في الدقيقة 94 لينهي المباراة بالتعادل 1-1.

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