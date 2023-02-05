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أنشيلوتي يدافع عن فينسيوس مجدداً

أنشيلوتي يدافع عن فينسيوس مجدداً
5 فبراير 2023 22:36

برلين(د ب أ/ ستاتس بيرفورم)


مجدداً.. دافع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مهاجمه البرازيلي فينسيوس جونيور، وذلك بعدما كان الأخير هدفاً لما وصفه المدرب بالمعاملة القاسية خلال اللقاء، الذي خسره الريال أمام ريال مايوركا صفر - 1، في الدوري الإسباني لكرة القدم. 

وكان فينسيوس، الذي اشتكى من استهدافه من قبل لاعبي مايوركا في مباراة الدور الأول والتي انتهت بفوز فريقه 4 - 1 في سبتمبر الماضي، قد تعرض للعرقلة عشرة مرات، وهو أكثر لاعبي ريال مدريد تعرضاً لذلك المصير منذ إيسكو في مواجهة ريال بيتيس في عام 2013.
كان أنطونيو رايلو، قائد ريال مايوركا، قد اتهم فينسيوس سابقاً «بعدم الاحترام» وقال في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنه لن يعتبر أبداً اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً مثالاً يحتذى به لابنه. ولكن أنشيلوتي دافع عن مهاجمه وقال في تصريحات لقناة «موفيستار»: «كل ما حدث ليس ذنب فينسيوس، كل ما يريد فعله هو لعب كرة القدم لكن هناك مناخ مستفز يثير من يريدون الضغط عليه». 

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وأضاف: «يجب أن يتغير التركيز، علينا النظر إلى ما حدث إليه في مباراة اليوم». 

وأوضح: «في مباراة اليوم الحكم نسى كمية الأخطاء المتكررة، كان هناك بطاقة صفراء فقط حينما يتكرر الخطأ أكثر من مرة، لقد خرجنا من المباراة ببطاقتين فيما لم يحصل مايوركا على أي بطاقة». ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة. 

وتأتي هزيمة ريال مدريد قبل توجهه إلى المغرب ليواجه الأهلي المصري، في مباراة ببطولة العالم للأندية والمقررة يوم الأربعاء المقبل.

أنشيلوتي
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
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