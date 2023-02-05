كيروش يقود «العنابي»

الدوحة (د ب أ)



وصل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إلى العاصمة القطرية الدوحة، تمهيداً للتوقيع رسمياً على عقد تدريب المنتخب القطري الأول خلال المرحلة القادمة، خلفاً للإسباني فيليكس سانشيز الذي انتهى التعاقد بينه وبين الاتحاد القطري، ولم يتم التجديد بعد خروج المنتخب القطري مبكراً من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

وحرص كيروش على متابعة مباريات الدوري القطري، حيث تواجد بصحبة المدير التنفيذي للمنتخبات الوطنية القطرية في مباراة الديربي بين العربي والريان، ومباراة السد وأم صلال، ثم مباراة قطر والمرخية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري القطري. وكشفت مصادر عن أن الاتحاد القطري سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة التعاقد مع كيروش رسمياً، وسيتسمر على رأس الجهاز الفني للمنتخب العنابي حتى مونديال 2026، الذي يُقام في أميركا وكندا والمكسيك.

ويستعد المنتخب القطري لخوض منافسات الكأس الذهبية 2023 في يوليو المقبل، بدعوة خاصة من اتحاد أميركا الشمالية «الكونكاكاف» بعد أن شارك في النسخة الماضية 2021 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.

كما يخوض الفريق نهائيات كأس أمم آسيا 2023 التي تستضيفها الدوحة العام الجاري 2023، ويحمل المنتخب القطري اللقب بعد الفوز بالكأس الآسيوية في نسخة الإمارات 2019، حينما تغلب على اليابان في النهائي 1/3.

ويُعد كيروش أحد الأسماء المميزة في عالم التدريب، حيث أشرف على المنتخب البرتغالي بين 1991 و1993، كما درب ريال مدريد الإسباني موسم 2004-2003، وكان مساعدًا للسير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد بين 2004 و2008.

وقاد المدرب البرتغالي، المنتخب الإيراني في 3 نسخ متتالية من كأس العالم، في البرازيل 2014 وروسيا 2018 وقطر 2022، وقاد المنتخب المصري للوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

في حين تأهل مع البرتغال إلى دور الستة عشر من مونديال جنوب أفريقيا 2010، لكنه خرج أمام إسبانيا بالخسارة صفر/ 1.

وحصد كيروش كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد عام 2003 بالفوز على ريال مايوركا بطل الكأس بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 1/4، كما فاز بكأس البرتغال وكاس السوبر البرتغالي مع فريق سبورتنج لشبونة عام 1996.

ومع المنتخب البرتغالي للشباب، حصد كيروش كأس العالم لأقل من 20 عامًا مرتين، الأولى في نسخة عام 1989 والثانية في 1991.

وانفصل كيروش بداية العام الحالي 2023 عن المنتخب الإيراني، بعد أن قاده في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وخرج معه من دور المجموعات بتلقيه خسارتين من إنجلترا 6/2 وأميركا صفر - 1 في حين فاز على ويلز 2 - صفر.