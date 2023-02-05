سعود بن صقر يتوج جافينز بلقب «رأس الخيمة للجولف»

رأس الخيمة (وام)

توج صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اللاعب الإنجليزي دانييل جافينز بلقب «بطولة رأس الخيمة للجولف» إحدى محطات جولة دي بي ورلد، التي استضافتها الإمارة على مدى 3 أيام في «نادي الحمرا للجولف» بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن الرياضة جسر للتآخي والتقارب بين الشعوب والمجتمعات حول العالم، ومصدر للأمل والتعاون والتنافس والإصرار على تحقيق النجاحات والإنجازات، ونمط حياة يضمن تمتع أفراد المجتمع والأجيال القادمة بالصحة والعافية.

وقال سموه: «مستمرون في العمل على تعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة لكبرى الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، وهذا النهج يعد من الركائز الأساسية في رؤية رأس الخيمة لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً للأجيال القادمة».

وسلم سموه، كأس البطولة لدانييل جافينز، وهنأه على الفوز باللقب بعد منافسة قوية مع عدد من أبرز اللاعبين المحترفين في العالم.

كما التقى سموه خلال حضوره ختام البطولة، منظمي الحدث واللاعبين المشاركين والجهات الراعية، مؤكداً حرص رأس الخيمة على استضافة أهم الأحداث الرياضية التي تساهم في تعزيز مكانة الإمارة إقليمياً وعالمياً.