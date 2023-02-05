الإثنين 6 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سعود بن صقر يتوج جافينز بلقب «رأس الخيمة للجولف»

سعود بن صقر يتوج جافينز بلقب «رأس الخيمة للجولف»
5 فبراير 2023 22:24

رأس الخيمة (وام)
توج صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اللاعب الإنجليزي دانييل جافينز بلقب «بطولة رأس الخيمة للجولف» إحدى محطات جولة دي بي ورلد، التي استضافتها الإمارة على مدى 3 أيام في «نادي الحمرا للجولف» بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن الرياضة جسر للتآخي والتقارب بين الشعوب والمجتمعات حول العالم، ومصدر للأمل والتعاون والتنافس والإصرار على تحقيق النجاحات والإنجازات، ونمط حياة يضمن تمتع أفراد المجتمع والأجيال القادمة بالصحة والعافية.
وقال سموه: «مستمرون في العمل على تعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة لكبرى الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، وهذا النهج يعد من الركائز الأساسية في رؤية رأس الخيمة لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً للأجيال القادمة».
وسلم سموه، كأس البطولة لدانييل جافينز، وهنأه على الفوز باللقب بعد منافسة قوية مع عدد من أبرز اللاعبين المحترفين في العالم.
كما التقى سموه خلال حضوره ختام البطولة، منظمي الحدث واللاعبين المشاركين والجهات الراعية، مؤكداً حرص رأس الخيمة على استضافة أهم الأحداث الرياضية التي تساهم في تعزيز مكانة الإمارة إقليمياً وعالمياً.

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يشهد انطلاق «رأس الخيمة للفنون البصرية»
جافين يتقدم 95 خطوة في «السباق إلى دبي»
سعود بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
الجولف
نادي الحمرا للجولف
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 10:32
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
الرياضي
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
اليوم 16:00
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
الرياضي
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
اليوم 16:00
منصور بن زايد
الإمارات
منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار "
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©