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الوصل يتخطى البطائح بـ«الثلاثة»

الوصل يتخطى البطائح بـ«الثلاثة»
5 فبراير 2023 22:22

مراد المصري (دبي)
حقق الوصل الفوز على البطائح 3-1، في المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل في ختام الجولة الـ 15 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 29 نقطة بالمركز الرابع، فيما بقي «الراقي» بالمركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.
افتتح الوصل التسجيل بعد مهارة فردية من علي صالح الذي وضع الكرة على طبق من ذهب أمام توماس شانكالاي بمواجهة المرمى لم يتأخر في تسديدها داخل الشباك في الدقيقة 43.
وأدرك البطائح التعادل بعد تمريرة من أناتول حولها لورنسي دو برأسه داخل الشباك في الدقيقة 56.
تعرض علي صالح لاعب الوصل للعرقلة من حمد جاسم، لم يتردد الحكم في احتساب اللقطة ركلة جزاء، تقدم لتنفيذها فابيو ليما وسجلها بنجاح على يمين حارس المرمى في الدقيقة 63.
استغل شانكالاي هفوة من الحارس زايد أحمد ليضيف الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 63.

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