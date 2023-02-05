كين.. فارس توتنهام التاريخي

لندن (د ب أ)

انفرد المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين بلقب الهداف التاريخي لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، رافعاً رصيده إلى 267 هدفاً في 416 مباراة خاضها مع الفريق بمختلف البطولات.

وأحرز كين هدفه الـ267 اليوم الأحد خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، ليمنح فريقه التقدم 1 / صفر بعد ربع ساعة فقط من بداية المباراة.

وانفرد كين بلقب الهداف التاريخي متفوقاً بهدف واحد على النجم السابق جيمي جريفز، الذي أحرز 266 هدفاً للفريق في 379 مباراة بمختلف البطولات خلال الفترة من 1961 إلى 1970، فيمال سجل كين أهدافه بداية من 2010 وحتى الآن.

واحتفل كين برقم آخر اليوم من خلال نفس الهدف حيث رفع رصيده إلى 200 هدفاً مع توتنهام في الدوري الإنجليزي.