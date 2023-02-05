الإثنين 6 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الرياضي اللبناني بطلاً لدولية «دبي للسلة» للمرة الثامنة

الرياضي اللبناني بطلاً لدولية «دبي للسلة» للمرة الثامنة
5 فبراير 2023 21:34

علي معالي(دبي)
توج فريق الرياضي اللبناني بلقب دولية دبي في نسختها رقم 32، بعد الفوز في المباراة النهائية على مواطنه دينامو 86- 85، في مباراة نارية جرت على صالة نادي النصر في دبي، في قمة شهدها قرابة 4 آلاف متفرج، في أكبر حضور جماهيري تشهده هذه النسخة وربما نسخ كثيرة سابقة.
قام بتتويج البطل والوصيف كل من اللواء "م" إسماعيل القرقاوي رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة يرافقه سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وكان الرياضي قد توج بطلاً في دبي أعوام 2005 و2006 و2008 و2009 و2013 و2016 و2019، في ظهوره الـ11 تاريخياً نجح في أن يؤكد براعته محققاً اللقب للمرة الثامنة.
وقدم الرياضي مباراة كبيرة وكان دينامو ندا قوياً له طوال اللقاء، في المشاركة الأولى له لكنه نجح في أن يضع بصمته الإيجابية وكان قاب قوسين من تحقيق اللقب، لكن خبرة الرياضي الكبيرة ساعدته في اقتناص اللقب.
وانتهى الربع الأول بتقدم دينامو 29- 20، ورد الرياضي بالتقدم في الربع الثاني 31- 22، ثم الاستمرار بالتقدم في الربع الثالث 18- 16، ثم عاد دينامو للتقدم في الربع الرابع 18- 17، لتنتهي المباراة بفارق نقطة للرياضي، الذي استحق اللقب عن جدارة واستحقاق.
وفي مباراة تحديد المركز الثالث فاز الأفريقي التونسي بالميدالية البرونزية، بعد التفوق على بيروت اللبناني بنتيجة 84- 79 في مباراة قوية.
كما شهدت حفل مراسم التتويج، تكريم المميزين، والتي هيمن عليها لاعبو لبنان، بنيل جائزة أفضل صانع ألعاب للاعب الرياضي اللبناني أمير سعود، وفوز زميله وائل عرقجي بجائزة أفضل لاعب شامل، قبل أن يذهب لقب أفضل لاعب ارتكاز مناصفة بين لاعب المنتخب الإماراتي قيس عمر ولاعب الرياضي أتور ماجورك، ونال لاعبا دينامو اللبناني زكري يعقوب وأحمد علي جائزتي أفضل هداف وأفضل هداف ثلاث نقاط، وذهبت جائزة أفضل لاعب واعد للموهبة الإماراتية حامد عبد اللطيف.

أخبار ذات صلة
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
«أبيض السلة» يفتتح «دولية دبي» بالخسارة أمام «سترونج»
دولية دبي للسلة
الرياضي اللبناني
الأفريقي التونسي
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 10:32
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
الرياضي
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
اليوم 16:00
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
الرياضي
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
اليوم 16:00
منصور بن زايد
الإمارات
منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار "
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©