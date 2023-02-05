الرياضي اللبناني بطلاً لدولية «دبي للسلة» للمرة الثامنة

علي معالي(دبي)

توج فريق الرياضي اللبناني بلقب دولية دبي في نسختها رقم 32، بعد الفوز في المباراة النهائية على مواطنه دينامو 86- 85، في مباراة نارية جرت على صالة نادي النصر في دبي، في قمة شهدها قرابة 4 آلاف متفرج، في أكبر حضور جماهيري تشهده هذه النسخة وربما نسخ كثيرة سابقة.

قام بتتويج البطل والوصيف كل من اللواء "م" إسماعيل القرقاوي رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة يرافقه سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وكان الرياضي قد توج بطلاً في دبي أعوام 2005 و2006 و2008 و2009 و2013 و2016 و2019، في ظهوره الـ11 تاريخياً نجح في أن يؤكد براعته محققاً اللقب للمرة الثامنة.

وقدم الرياضي مباراة كبيرة وكان دينامو ندا قوياً له طوال اللقاء، في المشاركة الأولى له لكنه نجح في أن يضع بصمته الإيجابية وكان قاب قوسين من تحقيق اللقب، لكن خبرة الرياضي الكبيرة ساعدته في اقتناص اللقب.

وانتهى الربع الأول بتقدم دينامو 29- 20، ورد الرياضي بالتقدم في الربع الثاني 31- 22، ثم الاستمرار بالتقدم في الربع الثالث 18- 16، ثم عاد دينامو للتقدم في الربع الرابع 18- 17، لتنتهي المباراة بفارق نقطة للرياضي، الذي استحق اللقب عن جدارة واستحقاق.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث فاز الأفريقي التونسي بالميدالية البرونزية، بعد التفوق على بيروت اللبناني بنتيجة 84- 79 في مباراة قوية.

كما شهدت حفل مراسم التتويج، تكريم المميزين، والتي هيمن عليها لاعبو لبنان، بنيل جائزة أفضل صانع ألعاب للاعب الرياضي اللبناني أمير سعود، وفوز زميله وائل عرقجي بجائزة أفضل لاعب شامل، قبل أن يذهب لقب أفضل لاعب ارتكاز مناصفة بين لاعب المنتخب الإماراتي قيس عمر ولاعب الرياضي أتور ماجورك، ونال لاعبا دينامو اللبناني زكري يعقوب وأحمد علي جائزتي أفضل هداف وأفضل هداف ثلاث نقاط، وذهبت جائزة أفضل لاعب واعد للموهبة الإماراتية حامد عبد اللطيف.