«شرطة دبي» تتصدر «نخبة السيدات» في «السلم للدراجات»



دبي (الاتحاد)



تزينت منطقة السلم في محمية المرموم بدبي، بأجمل صور التنافس التي قدمتها 89 متسابقة من 27 جنسية مختلفة في سباق النخبة ضمن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل.

جاء السباق حافلاً بالندية والإثارة منذ الانطلاقة، وعلى طول المسار البالغ 137 كلم، ضمن منطقة محمية المرموم ذات الطبيعة الساحرة والحيوانات النادرة، وبلغت جوائز السباق 735 ألف درهم.

وحسمت أولجا شيكل من فريق شرطة دبي المركز الأول ونالت جائزة 150 ألف درهم، وتبعتها ريناتا سلطانوفا من «شرطة دبي» وحصدت 100 ألف درهم، وابتسام زايد «شرطة دبي» ونالت 70 ألف درهم.

وعلى صعيد الفرقي، حقق فريق شرطة دبي المركز الأول، وتبعه شباب الأهلي، و«شرطة دبي 2».

شهد السباق مشاركة المتسابقات بشكل فردي، وضم فريق مكتب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، شرطة دبي، ماي ووش شباب الأهلي، أبوظبي للدراجات الهوائية، سايكل هاب، الشعفار جميرا، أيجل، أيرويك ريسنج، هيومن انجن، بيوند ذي بايك، ياسي والفريق السعودي.

وقامت اللجنة العليا المنظمة بتتويج الفائزين والفائزات في سباق النخبة للسيدات، وسباق الإماراتيين الهواة الثاني الذي شهد فوز راشد البلوشي «الشعفار جميرا» بالمركز الأول، وتبعه أحمد قايد «شرطة دبي»، وطارق عبيد «شباب الأهلي».

وعلى صعيد الفرق، احتل «الشعفار جميرا للدراجات الهوائية» المركز الأول، وجاء «شرطة دبي» ثانياً، وشباب الأهلي - الهواة ثالثاً.

وتم تكريم سماح خالد من فريق مكتب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان لحرصها على المشاركة في سباق نخبة السيدات، رغم كونها حامل بشهرها الرابع، وتكريم حمد المنصوري من فريق ربدان ضمن فئة المتسابقين ما فوق أربعين عاماً.

وتم تتويج الفائزين بالسباق الصحراوي للإماراتيين لفئتي الهواة والمحترفين، حيث تُوج عبد الله علي الحمادي من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بطلاُ للسباق لفئة المحترفين، وتبعه محمد أحمد المطيوعي من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وجابر المنصوري «ماي ووش». وحصد ياسر البلوشي من شرطة دبي في المركز الأول فئة الهواة، وتبعه سعيد حسن «شرطة دبي»، وراشد البلوشي «الشعفار جميرا».

وقال عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجحنا في إنهاء السباقات الستة الأولى، ضمن الموسم السابع، وبعد تكريم الفائزين بالسباقات الرابع والخامس والسادس، نركز جهودنا من أجل مسك الختام الذي سيكون السباق الصحراوي للإماراتيين والمقيمين، الذي يُقام 11 فبراير الجاري، في مسار متميز يتضمن تحديات وعوائق تم اختيارها بعناية لإضافة الحماس والمتعة لدى المشاركين.