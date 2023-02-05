تألق نافاس يقود فورست للفوز على ليدز

نوتنجهام (رويترز)

سجل برينان جونسون هدف فوز نوتنجهام فورست، وتألق الحارس كيلور نافاس في ظهوره الأول وكان السبب الرئيسي وراء الانتصار 1-صفر على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم حارس كوستاريكا البالغ عمره 36 عاماً إلى فورست قادماً من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وأنقذ سلسلة من الفرص ليحرم ليدز الذي سيطر على اللعب من هز الشباك.

وتقدم فورست بهدف على عكس سير اللعب، حيث ارتكب باسكال ستراوك خطأ ضد جونسون ثم حاول بشكل خاطئ تشتيت الكرة برأسه، بعد احتساب ركلة حرة، لتتجه نحو منافسه جونسون.

ولم يكن المهاجم الويلزي في حاجة إلى أكثر من ذلك، ليطلق تسديدة قوية داخل الشباك من أول محاولة لفريقه على المرمى.

وحصل ليدز على فرص للتعادل لكن لويس سينيستيرا أطاح بالكرة عالياً من مدى قريب، وأنقذ الحارس نافاس أكثر من فرصة خطيرة أيضاً.

وصمد فورست تحت ضغط ليدز وحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في خمس مباريات متتالية، ليتقدم إلى المركز 13 برصيد 24 نقطة، ويتقدم بست نقاط على ليدز صاحب المركز 17.